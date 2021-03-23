В Николаевской области в ДТП погибли 16-летние водитель и пассажир, двое военных госпитализированы

В Николаевской области в результате столкновения автомобилей погибли два подростка. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло около 16.15 на 134-м километре автодороги Р-75 Тимково – Балта – Первомайск – Доманевка – Александровка. Столкнулись автомобили Opel Astra и Opel Zafira.

“В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. 40-летний руководитель второй легковушки и его 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.

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