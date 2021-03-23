 

Лавров в Китае надел маску с надписью FCKNG QRNTN

23.03.2021, 1:26, Новости дня
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе официального визита в Китай надел защитную маску с надписью на английском языке FCKNG QRNTN. Видео с дипломатом опубликовано в TikTok-аккаунте МИД России.

На кадрах Лавров стоит на фоне водоема в деловом костюме и черной защитной маске. “Журналисты пула подарили С.В. Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись министру впору”, – заявили в ведомстве.

Глава российского МИД не впервые обращает внимание журналистов своеобразным способом к средствам индивидуальной защиты во время пандемии. Так, в октябре 2020 года во время визита в Грецию он надел маску преимущественно на нос, оставив открытым подбородок. Об этом писал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Лавров сообщал в январе, что переболел COVID-19 в легкой форме.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире по состоянию на 22 марта превысило 123,3 млн, из них почти 70 млн человек вылечились, а почти 2,72 млн умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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