Полиция просит домашний арест для задержанного на акции за Стерненко ветерана АТО

Следователи полиции запросили для Владислава Стафийчука, задержанного во время акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, круглосуточный домашний арест. Об этом 22 марта написали “Ґрати” со ссылкой на адвоката Дмитрия Мазурка.

По его информации, меру пресечения Стафийчуку будут избирать в Печерском суде Киева 23 марта.

Сейчас он находится в СИЗО, ему вручили подозрение в хулиганстве с использованием оружия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Мазурок считает, что речь может идти о складном ноже, который был в рюкзаке Стафийчука, нож нашли при обыске.

“Владислав никому телесных повреждений не наносил. Никакой попытки не было”, – подчеркнул защитник задержанного.

В Киеве 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также среди их требований – отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Одного из участников акции – ветерана АТО и основателя издательства “Дом Химер” Владислава Стафийчука (Влада Сорда) – задержали.

Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

Организатор митинга Сергей Филимонов считает прошедшую акцию мирной, так как на ней не было пострадавших. Он добавил, что на акции “готовился перформанс”, но битье окон и дымовые шашки организаторы не планировали.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков повреждены двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов.

22 марта клининговая компания уже начала очищать здание от надписей. Директор компании Сергей Козолупа оценил срок работ в четыре дня. На вопрос об оценочной стоимости работ Козолуп ответил: “Точно не 2 млн”.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Полиция расследует события как хулиганство.

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