Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС – Боррель

Министры иностранных дел стран-участниц Европейского союза считают, что руководство РФ взяло курс на конфронтацию с ЕС. Об этом 22 марта на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Министры подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом”, – сказал Боррель.

В 2016 году ЕС принял пять принципов отношений с Россией.

Так, первый принцип предусматривает полное выполнение РФ условий Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе для любого существенного потепления между Москвой и Брюсселем.

Среди других принципов – поддержка развития гражданского общества в России, укрепление отношений со странами “Восточного партнерства” и Центральной Азии, усиление “внутренней устойчивости ЕС” в вопросах энергетической безопасности и противодействии российской пропаганде, а также сотрудничество с Москвой по отдельным направлениям, где это будет соответствовать интересам ЕС.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В марте 2014 года в отношении России были введены экономические санкции Евросоюзом. В частности, против РФ действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности РФ (их действие истекает 15 сентября 2021 года), а также запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действует до 23 июня 2021 года).

2 марта ЕС ввел санкции против России из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

22 марта президент Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора назвал президенту РФ Владимиру Путину условия для улучшения отношений между ЕС и Россией. В частности – выполнение РФ Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе, прекращение гибридных и кибератак на государства – члены ЕС и соблюдение прав человека. Мишель повторил Путину призыв ЕС освободить Навального и провести прозрачное расследование покушения на него.

В Кремле заявили, что “неудовлетворительное” состояние отношений между ЕС и РФ сложилось “из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров”.

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