В Антарктиде украинские полярники разбудили кита, кит “был не очень рад”. Видео
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Видео: Yevhenii Prokopchuk / Facebook
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Видео: Yevhenii Prokopchuk / Facebook
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