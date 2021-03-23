 

В Антарктиде украинские полярники разбудили кита, кит “был не очень рад”. Видео

23.03.2021, 1:26, Новости дня
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Видео: Yevhenii Prokopchuk / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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