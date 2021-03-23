 

Мурашко: Планируется привить от COVID-19 около 60% взрослого населения страны

23.03.2021, 0:42, Новости дня
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До середины июня в РФ планируется привить более 30 млн жителей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ярославль.

«Сейчас подписан договор на поставку 30 млн доз вакцины «Спутник V» и дополнительные поставки будут еще «Эпиваккороны». Производственные планы сейчас сверстаны. Поэтому больше 30 млн человек [вакцинируют], будут до конца мая поставлены дозы [вакцины] и привиты они будут где-то ориентировочно до 15 июня», – цитирует министра ТАСС.

По его словам, в целом в стране планируется привить от COVID-19 порядка 60% взрослого населения или 69,8 млн человек. «Надо смотреть за эпидемической ситуацией. Если необходимо, эти объемы будут увеличиваться», – отметил глава ведомства.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 9284 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания.



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