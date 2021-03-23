В РФ решили продлить соглашения о ценах на сахар и масло

ФАС, Минсельхоз и Минпромторг получили поручения продлить соглашения с бизнесом о ценах на сахар и на масло, сообщили в пресс-службе правительства России.

«В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен на белый сахар – на два месяца, на подсолнечное масло – до октября 2021 года», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Там напомнили, что, согласно действующим соглашениям, отпускная цена на белый сахар составляет 36 рублей за 1 кг, розничная –46 рублей за 1 кг, подсолнечного масла 95 и 110 за 1 литр соответственно.

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