Пентагон объяснил отсутствие гиперзвукового оружия у США

Программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий, свидетельствует мнение представителей Пентагона в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса).

«Целый ряд представителей Пентагона говорил, что для того, чтобы достичь целей разработки и развертывания [гиперзвукового оружия] в рамках этих программ, необходимо преодолеть целый ряд препятствий. С этой целью Пентагон предпринял некоторые шаги, чтобы частично устранить эти проблемы, хотя другие остаются нерешенными», – приводит текст документа ТАСС.

«Мы выявили ряд ключевых технологий, которые не были в достаточной степени развиты к моменту старта программы, что может создать препятствия для выполнения задач программы», – отмечают авторы доклада. При этом они подчеркивают, что американское военное ведомство предпринимает меры для того, чтобы устранить эти препятствия.

Напомним, в марте 2020 года начальник штаба ВС США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. Ранее в ВМС США заявляли, что разработка гиперзвуковых оружейных систем «противниками США» рассматривается Пентагоном как серьезный вызов. В январе 2020 года в Пентагоне отметили, что у США уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго РФ сможет сохранять лидерство в гиперзвуке.