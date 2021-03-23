 

Пентагон объяснил отсутствие гиперзвукового оружия у США

23.03.2021, 0:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий, свидетельствует мнение представителей Пентагона в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса).

«Целый ряд представителей Пентагона говорил, что для того, чтобы достичь целей разработки и развертывания [гиперзвукового оружия] в рамках этих программ, необходимо преодолеть целый ряд препятствий. С этой целью Пентагон предпринял некоторые шаги, чтобы частично устранить эти проблемы, хотя другие остаются нерешенными», – приводит текст документа ТАСС.

«Мы выявили ряд ключевых технологий, которые не были в достаточной степени развиты к моменту старта программы, что может создать препятствия для выполнения задач программы», – отмечают авторы доклада. При этом они подчеркивают, что американское военное ведомство предпринимает меры для того, чтобы устранить эти препятствия.

Напомним, в марте 2020 года начальник штаба ВС США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. Ранее в ВМС США заявляли, что разработка гиперзвуковых оружейных систем «противниками США» рассматривается Пентагоном как серьезный вызов. В январе 2020 года в Пентагоне отметили, что у США уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго РФ сможет сохранять лидерство в гиперзвуке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Шойгу анонсировал отправку в Сирию новейшего комплекса борьбы с беспилотниками

14.09 / Тихановская сочла незаконными любые договоренности Путина и Лукашенко

03.07 / Россияне за рубежом: Поправки к Конституции закрепили принцип «своих не бросаем»

25.08 / Немецкие врачи нашли следы интоксикации в организме Навального, но не определили вещество

03.08 / Задержанные под Минском россияне заявили о поездке транзитом в Латинскую Америку

23.10 / СБУ задержала злоумышленника, который продавал персональные данные украинцев накануне местных выборов

23.09 / Белорусские военнослужащие поклялись на верность Лукашенко

17.11 / В РФ разработана уникальная система подводной связи

14.08 / Сенаторы США призвали Госдеп и ЕС подготовить санкции против Турции

31.10 / Компания Disney Research создала робота с человеческим взглядом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска