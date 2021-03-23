Евросоюз ввел новые санкции, в Офисе президента начали отмывать надписи, Зеленский обещает судебную реформу через три года. Главное за день

В Украине обнаружили новые мутации “британского” штамма коронавируса

Модификация “британского” штамма коронавируса, которую выявили у украинцев, отличается от вируса, впервые обнаруженного в Великобритании.

Доктор биологических наук Сергей Комисаренко заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине “угрожающая”, пик наступит через месяц.

Минздрав Украины обновил карантинное зонирование

В “красную” зону попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Черновицкая и Сумская области. Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская оказались в “оранжевой”. Остальные регионы относятся к “желтому” уровню.

Кабмин разрешил регионам ограничивать движение транспорта в “красных” зонах карантина.

Кабмин пообещал бизнесу компенсации за карантин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверил представителей бизнеса в господдержке в период локдауна в регионах. Компенсация для представителей бизнеса в “красной” карантинной зоне будет зависеть от средней зарплаты в регионе, сообщили в Офисе президента.

Кабмин также создаст спецфонд для выплат украинцам за непредвиденные последствия вакцинации от COVID-19.

Здание Офиса президента Украины начали отмывать от надписей

С гранита на фасаде Офиса президента Украины, который повредили 20 марта во время акции протеста в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко, начали смывать краску. Директор клининговой компании, которая выполняет эту работу, оценил срок работ в четыре дня.

На вопрос об оценочной стоимости работ директор ответил: “Точно не 2 млн”, – такую сумму чистки и ремонта здания раньше называли в Офисе президента. В волонтерской организации “Києве, мий”, которая занимается уборкой общественных пространств в столице, оценили отмывание и уборку после акции в 80 тыс. грн, включая транспорт, бензин и амортизацию техники. В еще одной клининговой и ремонтной компании оценили отмывание гранита в 12 тыс. грн, а ремонт двери – в 40 тыс. грн., сообщил корреспондент канала “Украина” Вячеслав Лакомкин.

Кабмин призвал МВД и СБУ расследовать события возле Офиса президента и решительно осудил “вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста”.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко анонсировал новые подозрения участникам акции.

Стерненко написал новое письмо из СИЗО. В нем он поддержал участников акции и призвал президента Украины Владимира Зеленского не прятаться от ответственности.

Евросоюз ввел санкции против ряда стран

ЕС ввел санкции за нарушения прав человека в отношении 11 лиц и четырех организаций из Китая, России, КНДР, Ливии, Южного Судана и Эритреи. В том числе под санкции попал “неофициальный телохранитель” главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов.

Кроме того, ЕС ввел санкции против главы избирательной комиссии и высших чинов вооруженных сил Мьянмы за военный переворот и последующие военные и полицейские репрессии против мирных демонстрантов.

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Зеленский пообещал за три года создать в Украине прозрачную и эффективную судебную систему

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо пообещал за три года завершить судебную реформу.

Также президент сегодня подписал закон о создании Бюро экономической безопасности. Новосозданное бюро заберет функции надзора за экономическими преступлениями у правоохранительной системы

В Украине открыли уголовное производство против 23 российских артистов

Украинские правоохранители открыли производство в отношении 23 российских артистов, которые выступали на концерте по случаю открытия Крымского моста. Среди них – Григорий Лепс, Олег Газманов, Валерия, Дима Билан.

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Украинец Беринчик защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO

Украинский боксер Денис Беринчик в бою с чилийцем Хосе Санчесом защитил титул интернационального чемпиона в легком весе по версии WBO.

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