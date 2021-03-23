В Харькове ищут медиков для лечения пациентов с COVID-19 — горсовет

В Харькове городским больницам №17, 18, 25 и 13 в ковидные бригады нужны анестезиологи, кардиологи, терапевты, медсестры и младший медицинский персонал. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

“Пожалуйста, если у вас есть возможность и вы хотели бы получить более высокую заработную плату в период работы в этих бригадах – обращайтесь в наши медучреждения. Это могут быть научные работники, студенты со средним медицинским образованием”, – заявила заместитель мэра города Светлана Горбунова-Рубан во время рабочего совещании с руководителям межучреждений.

По ее словам, в марте нагрузка на ковидные бригады увеличилась в полтора раза по сравнению с январем и февралем. Однако, по правилам Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), новые бригады можно сформировать только если существующие бригады перегружены.

“В марте количество заболевших начало резко повышаться, но мы не можем создать новые бригады, пока не сдадим мартовский отчет в НСЗУ и они не увидят, что бригады работали с перегрузкой. Но в апреле мы столкнемся с проблемой, что у нас физически не будет людей, которых мы могли бы включить в состав бригад. Поэтому я вынуждена обратиться ко всем, кто имеет медицинское образование”, – сообщила она.

Горбунова-Рубан добавила, что бригады для работы с больными COVID-19 могут быть сформированы только из сотрудников больниц, где работают соответствующие отделения. За 2020 год количество работающих в медучреждениях Харькова уменьшилось на 2 тыс. человек, поэтому в обычных отделениях персонала не хватает, подитожила она.

Минздрав Украины 22 марта обновил карантинное зонирование. Харьковская область относится к “желтому” уровню.

По состоянию на утро 22 марта в Украине подтвердили более 1,55 млн зараженных коронавирусом, умерло 30 тыс. человек, а почти 1,3 млн заболевших выздоровели.

По данным СНБО, в Харьковской области с начала пандемии COVID-19 заболело 95,4 тыс. человек, выздоровело – 81,4 тыс., умерло – 1818. За последние сутки зафиксировали 456 новых случаев инфицирования.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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