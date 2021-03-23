 

Китай ввел ответные санкции против европейских чиновников и организаций

23.03.2021, 0:36, Новости дня
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КНР ввела санкции против десяти граждан ЕС и четырех европейских компаний за вмешательство в ее внутренние дела. Об этом сообщается на сайте китайского министерства иностранных дел.

В черный список попали члены Европарламента:

Райнхардт Бютикофер от партии “Зеленых”, возглавляет европейскую делегацию по отношениям с КНР;
Михаэль Галер от Европейской народной партии, занимает должность вице-главы делегации в объединенной Парламентской ассамблее ЕС и стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана;
Рафаэль Глюксманн от Социал-демократической партии, возглавляет спецкомитет по борьбе с иностранным вмешательством в демократические процессы ЕС;
Ильхан Кьючьюк от болгарского Движения за права и свободы, возглавляет делегацию в европейско-турецком объединенном парламентском комитете;
Мириам Лексманн от словацкого Христианско-демократического движения, состоит в комитете по иностранным делам.

В санкционный лист попали также член нидерландского парламента Сьерд Вимер Сьердсма, член бельгийского парламента Самюэль Коголати, депутат литовского сейма Довиле Шакалиене, а также ученые Адриан Ценц из Германии и Бьорн Ерден из Швеции.

Также санкции были наложены на комитет Совета ЕС по вопросам политики и безопасности, подкомитет Европарламента по правам человека, берлинский Институт Меркатора по изучению Китая, а также некоммерческий фондАльянс фондов поддержки демократии из Дании.

“Китай призывает европейскую сторону осознать серьезность ошибок, проанализировать себя, исправить ошибки, перестать притворяться “учителем прав человека”, перестать играть с лицемерными двойными стандартами, перестать вмешиваться во внутренние дела других стран и прекратить по ложному пути Иди дальше. В противном случае Китай еще раз решительно ответит”, – отметили в Пекине.

22 марта Европейский союз ввел ограничения в отношении нескольких чиновников Синьцзян-Уйгурского автономного района. Причиной стало преследование мусульман-уйгуров, которые проживают в этом регионе. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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