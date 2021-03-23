“У кого-то на Банковой паранойя”. “Справа громад” и “Демсокира” опровергли обвинения Подоляка в организации митинга под ОП

Общественная организация “Справа громад” опровергла обвинения советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в организации беспорядков на Банковой во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко. Заявление опубликовано на странице организации.

21 марта Подоляк заявил в своем Facebook, что “идеальную визуальную картинку ненависти и беспредела” на акции под Офисом президента организовал бывший глава государства Петр Порошенко при помощи организаций “Рух опору капітуляції”, “Вільні люди”, “Демократична сокира” и “Справа громад”.

В “Справе громад” пообещали, что когда организация будет организовывать какие-то акции, то сообщит об этом в установленном законом порядке. “Что касается минувшей субботы, то мы не были среди организаторов – чего не было, того не было”, – говорится в заявлении.

“Любые попытки навесить на нас чужие дела мы воспринимаем очень просто – у кого-то на Банковой паранойя. Напомним, что этот медицинский диагноз предусматривает идеи уровня “бред” и, как следствие, негативные эмоции по отношению к окружающим: оскорбления, враждебность, патологическую ревность… Вместе с тем, господин Подоляк, нас не удивило, как быстро ОП насчитал 2 млн грн за чистку фасада Банковой – умение пилить бабло на ровном месте “слуги” вывели на уровень безусловных рефлексов”, – добавили в организации.

https://www.facebook.com/sprava.gromad/posts/1197198344031217

Один из лидеров партии “Демократична сокира” Виктор Трегубов также сообщил, что его партия не только не организовывала акцию, но и не присутствовала на ней.

“Нет, там вчера не было ни меня, ни любого организованного движа моей партии. Подоляк, как всегда, врет. Мы не пришли просто потому, что организаторы отдельно попросили политические силы не присоединяться, и мы решили уважать такую просьбу”, – написал он.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/4009861879033983

В Киеве 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также среди их требований – отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

Организатор митинга Сергей Филимонов считает прошедшую акцию мирной, так как на ней не было пострадавших. Он добавил, что на акции “готовился перформанс”, но битье окон и дымовые шашки организаторы не планировали.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков пострадали двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов.

22 марта клининговая компания уже начала очищать здание от надписей. Директор компании Сергей Козолупа оценил срок работ в четыре дня. На вопрос об оценочной стоимости работ Козолуп ответил: “Точно не 2 млн”.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Полиция расследует события как хулиганство.

Одного из участников акции – ветерана АТО и основателя издательства “Дом Химер” Владислава Стафийчука (Влада Сорда) – задержали. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

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