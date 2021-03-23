Мороз и солнце: как Путин и Шойгу отдохнули в заснеженной тайге

О предстоящей поездке президента ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин и Сергей Шойгу покатались на вездеходе по лесу и прогулялись пешком.

В ходе

поездки министр обороны показал президенту страны свою мастерскую. Там военачальник на досуге мастерит разные поделки для интерьера. В ход идут уже упавшие деревья, мох и ветки необычной формы.

За рулем снегоболотохода на гусеничном ходу находился Владимир Путин. Российский лидер и Сергей Шойгу пили горячий чай прямо в лесу и наслаждались красотой и особенностями местной природы.

Также политики прогулялись по подвесному мосту через реку.

На некоторых размещенных в Сети кадрах

президент и глава Минобороны предстали в одинаковых костюмах из рыжей кожи и меха,

напоминающих одежду местного населения.