 

Мороз и солнце: как Путин и Шойгу отдохнули в заснеженной тайге

23.03.2021, 0:30, Разное
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О предстоящей поездке президента ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин и Сергей Шойгу покатались на вездеходе по лесу и прогулялись пешком.

В ходе
поездки министр обороны показал президенту страны свою мастерскую. Там военачальник на досуге мастерит разные поделки для интерьера. В ход идут уже упавшие деревья, мох и ветки необычной формы.

За рулем снегоболотохода на гусеничном ходу находился Владимир Путин. Российский лидер и Сергей Шойгу пили горячий чай прямо в лесу и наслаждались красотой и особенностями местной природы.

Также политики прогулялись по подвесному мосту через реку.
На некоторых размещенных в Сети кадрах
президент и глава Минобороны предстали в одинаковых костюмах из рыжей кожи и меха,
напоминающих одежду местного населения.



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