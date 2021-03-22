Церковь призывает к лояльности гражданским властям вне зависимости от политического строя

22 марта 2021 |Источник: Патриархия.ru |Автор: Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)

Mospat.ru

13 марта 2021 года в передаче «Церковь и мир», выходящей на канале «Россия 24» по субботам и воскресеньям, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион ответил на вопросы ведущей телеканала Екатерины Грачевой.

Е. Грачева: Здравствуйте! Это время программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24», где мы задаем свои вопросы председателю Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополиту Волоколамскому Илариону. Здравствуйте, владыка!



Митрополит Иларион: Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!

Е. Грачева: Владыка, в одной из наших программ мы с Вами обсуждали введение так называемых ковид-паспортов. Существуют определенные опасения, что отсутствие у человека такого паспорта будет ограничивать его, например, в передвижениях. Имеется недавнее заявление главы Еврокомиссии, который говорит, что уже в марте будет представлен законопроект о введении так называемых «зеленых цифровых паспортов»: там будет информация о вакцинации, о том, переболел ли человек, готовится ли он к вакцинации и так далее. Что Вы думаете об этой инициативе? Вы ее поддерживаете или она у Вас тоже вызывает опасения?



Митрополит Иларион: Пока она вызывает гораздо больше опасений, чем восторгов, потому что, во-первых, тем самым нарушается принцип добровольности вакцинации, который пока еще декларируется в большинстве стран, в том числе европейских.

Во-вторых, действительно, введение таких паспортов может нанести серьезный урон некоторым людям, например, тем, кто по каким-то причинам не может вакцинироваться и до сих пор не переболел. Такой человек должен будет ждать, пока он заболеет и выздоровеет, а до тех пор он не сможет посещать европейские страны?

В-третьих, мы должны понимать, что вакцины в разных странах создаются разные, и не будет единой вакцины, признанной всем миром. Соответственно, паспорта вакцинации будут включать любые вакцины или только те, которые признаны на территории Евросоюза? В общем, вопросов пока гораздо больше, чем ответов, а потому опасения, которые высказываются в связи с этими предложениями, совершенно небезосновательны.

Е. Грачева: В кругах российской интеллигенции набирает обороты и не стихает дискуссия, споры о так называемой «новой этике». Режиссер Константин Богомолов написал манифест, в котором сравнил идеологию современного западного общества с нацизмом. Я его процитирую: «В некоторых аспектах даже хуже Третьего рейха, поскольку покушается не только на свободу мысли, но и на свободу эмоций». Он предлагает нам ориентироваться не на современную Европу, а строить в РФ подобие «старой доброй Европы». Читали ли Вы этот манифест Богомолова? Что Вы об этом думаете?



Митрополит Иларион: Я читал этот манифест и согласен с его основными положениями. Действительно, в Европе сейчас происходят процессы, которые вызывают очень большую тревогу, и той старой Европы, на которую РФ пыталась ориентироваться еще в 90-е годы, надо сказать прямо, больше нет. Сейчас Европа совершенно другая, и европейская идеология в основе своей становится антирелигиозной. Многие постулаты, которые являются для религиозного человека незыблемыми, не только подвергаются пересмотру, но и в каких-то ситуациях оказываются вообще под запретом. Мы все чаще и чаще слышим о том, что христианам в Европе запрещают носить нательные крестики, и на основании того, что человек носит под рубашкой нательный крестик, его могут уволить. Такие случаи уже имели место.

Мы все чаще слышим о том, что людей принуждают следовать так называемой гендерной идеологии, согласно которой человек может выбирать свой пол. Тогда под запрет можно очень легко отправить Библию, где на первых же страницах говорится, что Бог сотворил человека по образу и подобию Своему, мужчину и женщину сотворил их. То есть мы исходим из того, что пол — это то, что человеку дано от рождения, что невозможно поменять. Более того, с чисто биологической точки зрения его и поменять-то невозможно. Можно сделать операцию, которая придаст человеку одного пола внешний вид человека другого пола, но он все равно не превратится из мужчины в полноценную женщину или из женщины в полноценного мужчину. Мы, кстати, не раз говорили об этом в наших передачах.

По сути, эта гендерная идеология в некоторых своих аспектах является идеологией обмана. На этом обмане сейчас построены целая индустрия по перемене пола, пропаганда, которая ведется через средства массовой информации, и система дискриминации инакомыслящих, набирающая все больше оборотов.

Е. Грачева: Иными словами, Вы говорите о том, что толерантность в какой-то момент перешла черту и переросла в нетерпимость. Вы привели пример, что в Европе люди уже не могут свободно носить нательные крестики. В 2019 году в Великобритании был судебный процесс над налоговым консультантом, и причиной увольнения, официально прописанной в решении суда, стало ее высказывание: «Половая принадлежность человека — непреложный биологический факт». То есть четко видна эта тема отмены, когда людей с неугодным мнением пытаются удалить из дискурса. Чем это может закончиться и как это можно остановить?



Митрополит Иларион: Когда Вы говорите «тема отмены», я хотел бы пояснить для наших телезрителей: очевидно, Вы имеете в виду то, что сейчас по-английски называется cancel culture, то есть культура отмены, когда человека по сути вычеркивают из дискуссии.

Мы наблюдали, как эта культура отмены действовала в отношении предыдущего президента США Дональда Трампа. Он с самого начала столкнулся с тем, что средства массовой информации Америки (за редким исключением) его не просто критиковали, но демонизировали, а под конец своего президентства он просто был отменен, исключен из публичного пространства. Закрыли его аккаунт в Твиттере, закрыли доступы к средствам массовой информации, то есть его отменили, исключили. Как в романе Оруэлла «1984», где была целая технология по вычеркиванию людей из истории — их просто вымарывали. У нас в советское время было то же самое: человека репрессировали, он просто вычеркивался из памяти и о нем больше не упоминали. Нечто подобное происходит сейчас на Западе: то, что изначально выдавалось за некую культуру толерантности, сейчас перерастает в очень мощную систему дискриминации людей, которые придерживаются традиционных ценностей, в том числе религиозных ценностей.

Е. Грачева: Вы коснулись темы сексуальных меньшинств. Американский институт Гэллапа опубликовал результаты свежего опроса, согласно которому за последние полвека в США число людей, относящих себя к ЛГБТ, выросло в несколько раз: в 2012 году их было 3,5 процента, а в 2020 году — уже 5,6 процента. В чем причина такого роста количества людей — представителей ЛГБТ?



Митрополит Иларион: В данном опросе есть еще более страшные цифры. Дело в том, что это усредненный процент по всем поколениям, в том числе пожилым людям, среди которых очень мало относящих себя к этой категории, а вот относящих себя к ЛГБТ среди молодежи в американском обществе гораздо больше, чем 5,6 процента. Это действительно пугающие и тревожные цифры. Я считаю, если бы речь шла исключительно о биологических параметрах, о том, как развиваются те или иные наклонности у человека в нормальной ситуации, то процент был бы гораздо ниже.

Я думаю, что рост количества людей, идентифицирующих себя как ЛГБТ, является прямым следствием той пропаганды в пользу ЛГБТ, которая ведется на Западе уже много лет, причем эта пропаганда начинается с детского, дошкольного возраста. Людям начинают внушать: пол — это не то, что ты получил от Бога, а то, что ты можешь сам выбрать, ты можешь его изменить.

На это работает целая индустрия. Сначала психолог внушает человеку, который приходит к нему и говорит: я мальчик, но чувствую себя девочкой, и психолог отвечает: это замечательно, значит, ты и есть девочка, мы тебе поможем стать девочкой. Человек проходит психологический тренинг, по сути дела, это промывка мозгов. Потом его начинают пичкать гормонами, затем делают хирургическую операцию, превращая внешне в существо другого пола, хотя первичные половые признаки у него все равно остаются те же. Мужчина, превращенный в «женщину», никогда не сможет забеременеть и родить ребенка. Но и эту проблему попытались решить: таким людям в ряде стран уже разрешено усыновлять детей. Поэтому сейчас мы столкнулись с очень страшным явлением и, слава Богу, до нашей страны эти веяния пока не дошли. Я очень надеюсь, что и не дойдут.

Е. Грачева: Иерусалимский Патриарх Феофил призвал представителей Православных Церквей собраться по формату прошлогодней встречи в Аммане. Возможна ли такая встреча сейчас, в условиях пандемии?



Митрополит Иларион: Я думаю, такая встреча возможна. Видимо, придется подождать, пока ограничения, связанные с пандемией, будут ослаблены, но подобная встреча необходима, потому что представителям Поместных Православных Церквей очень важно встречаться, обсуждать существующие проблемы.

Механизм, действовавший до недавнего времени, когда такие встречи инициировал Константинопольский Патриарх, больше не действует, потому что Константинопольский Патриарх присоединился к расколу, сослужил с раскольниками, утратил легитимность в качестве первого среди равных в семье Предстоятелей Поместных Православных Церквей. Поэтому даже если он будет созывать такие встречи, то, возможно, некоторые Церкви на них и поедут, но очень многие под разными предлогами будут уклоняться. Это будет связано именно с тем, что он нарушил основополагающий принцип сосуществования Поместных Православных Церквей.

Этот принцип на церковном языке называется соборностью, то есть все решения должны приниматься соборно. Если решения принимаются на межправославном уровне, то в них должны участвовать Поместные Православные Церкви. Если же один из Предстоятелей, пусть даже первый среди равных, принимает решения в ущерб другим Поместным Церквам, против воли этих Церквей, то происходит то, что произошло. Сейчас произошел раскол, который углубляется, и Константинопольский Патриарх работает на его дальнейшее углубление. В этой ситуации важно, чтобы православные Предстоятели встречались.

Иерусалимский Патриарх возглавляет древнейший православный Патриархат. Как мы знаем, именно с Иерусалима и со Святой Земли началась история христианства, неслучайно Иерусалимская Церковь называется в наших литургических текстах матерью всех Церквей. Поэтому мы и в прошлом году были благодарны Иерусалимскому Патриарху за такую инициативу, и в этом году примем эту инициативу. Я надеюсь, что такая встреча состоится.

Е. Грачева: На этой неделе было опубликовано новое интервью Папы Франциска, где он рассказывает много фактов о своей молодости, проведенной в Аргентине. В частности, он раскрыл такую подробность, что во время военного переворота переживал сильный стресс и обращался к психоаналитику. На вопрос журналиста, как он обычно справляется со стрессом, Папа Франциск сказал, что слушает Баха. Мне в этой связи стало интересно: Вы когда-либо имели опыт работы с психоаналитиком и какую музыку Вы слушаете, чтобы облегчить стресс?



Митрополит Иларион: Я слушаю классическую музыку. Я был воспитан на классической музыке и на первом месте среди композиторов у меня всегда стоит Иоганн Себастьян Бах.

В отношении психоаналитиков могу сказать, что в основном я им не доверяю. Сам метод психоанализа в том виде, в каком он был сформулирован Фрейдом и практикуется многими современными психоаналитиками, на мой взгляд, имеет в своей основе ложные установки. Поэтому я думаю, что обращаться к психоаналитикам верующим людям не следует.

Другое дело, что существуют психические проблемы, с которыми необходимо обращаться к профессиональному психиатру — не к психоаналитику, а именно к психиатру. Если мы обнаруживаем у верующих подобного рода проблемы, то направляем их к таким специалистам. Более того, у нас уже есть православные психиатры, которые в своей практике совмещают профессионализм с глубокой и искренней православной верой.

Е. Грачева: Большое спасибо, владыка, за это интервью.



Митрополит Иларион: Спасибо, Екатерина.

Во второй части передачи митрополит Иларион ответил на вопросы телезрителей, поступившие на сайт программы «Церковь и мир».

Вопрос: Существует расхожее выражение «любая власть от Бога». Не раз мне попадались проповеди священников Русской Православной Церкви на эту тему. В одном из свежих видео говорилось, что власть от Бога только до тех пор, пока она соответствует определенным критериям, в частности, поддерживает порядок и соблюдение закона. Может ли считаться от Бога такая власть, которая сама совершает преступления явным образом на глазах у изумленной публики?



Митрополит Иларион: В христианском богословии есть понятие промысла Божия, а есть понятие попущения Божия. Есть вещи и явления в жизни людей, которые соответствуют воле Бога, а есть явления, которые воле Бога противоречат, но Он их по каким-то причинам попускает, то есть допускает. Власть может быть поставленной от Бога, а может быть попущенной от Бога. Церкви приходится существовать в этом мире вне зависимости от того, какая существует политическая власть. На протяжении двух тысячелетий своего бытия Церковь жила в разных странах — и при власти, которая была ее гонительницей, и при власти, которая ей покровительствовала, но всегда и везде Церковь призывала к лояльности гражданским властям.

Однако в официальном документе «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» говорится, что если власть призывает к действиям, которые входят в противоречие с христианской нравственностью, с христианским самопониманием, то Церковь может встать на позицию гражданского неповиновения. В остальных случаях Церковь повинуется власти вне зависимости от того, какой строй существует в стране: монархия, республика или какая-то иная форма правления.

Вопрос: В эфире программы «Церковь и мир» от 13 февраля Вы негативно отозвались о людях, организующих и/или являющихся причиной протестов. Получается, что Вы выступаете против людей, которые защищают заповеди Божии: возлюби ближнего как самого себя, не убий, не укради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй.



Митрополит Иларион: Конечно, я не выступаю против людей, которые призывают к исполнению заповедей Божиих. В передаче, о которой идет речь, я выступал против нарушения закона. Я глубоко убежден в том, что добиваться изменений в обществе к лучшему нужно, но только законными способами, надо действовать в рамках закона. Если людей, в том числе молодежь и детей, начинают вовлекать в противоправную активность, то я думаю, что Церковь не может поддерживать такого рода деятельность.

Я говорил в той же передаче и сейчас готов повторить: по моему убеждению, государство должно развиваться не революционным, а эволюционным путем. Я считаю революцию большой трагедией в истории нашей страны. Думаю, если бы РФ развивалась эволюционным путем, мы жили бы сейчас в совершенно другой стране: более процветающей, богатой, с другим количеством населения. Об этом много говорят историки, изучающие XX век. Поэтому я думаю, что надо призывать не к революциям, а к тому, чтобы изменения происходили в рамках закона и эволюционным путем.

Вопрос: Меня очень тревожит охладевание души моей дочери. Любые разговоры на эту тему приводят к ее агрессии. Как вернуть мою прежнюю добрую, понимающую дочь? Раньше она была верующим человеком, но сейчас духовного трепета, по моим ощущениям, у нее нет и в церкви.



Митрополит Иларион: Я не знаю возраст вашей дочери. Одно могу сказать: каждый человек должен иметь право развиваться самостоятельно, в том числе развивать свои личные отношения с Богом. Вы не должны вмешиваться во взаимоотношения вашей дочери с Богом и с Церковью. Вы, наверное, сделали все, что могли, чтобы привести ее к Богу, воцерковить, но по мере взросления она должна сама для себя открывать и Бога, и Церковь, и чем старше она становится, тем меньше будет нуждаться в вашем участии. Если вы будете пытаться ей что-то внушить или тем более провоцировать ее на агрессию, то это будет контрпродуктивно. Что вы всегда можете и должны делать — это молиться за вашу дочь, любить ее и помогать ей во всем, а личную религиозную жизнь предоставьте ей определять самой.

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, какую роль сыграл Максим Грек в нашей стране и почему к нему так отнеслись, заключив в тюрьму? Где находятся мощи преподобного Максима Грека?



Митрополит Иларион: Мощи преподобного Максима Грека находятся в Троице-Сергиевой лавре. Почему к нему так отнеслись? Если посмотреть на историю России, то мы увидим, что очень часто к иностранцам у нас относились с недоверием и подозрением. В данном случае этот монах был приглашен, чтобы помогать в переводческой работе, но случилось так, что в переводах были найдены ошибки. Кроме того, его самого заподозрили чуть ли не в государственной измене. Он хотел вернуться на Родину в Грецию, но его не отпускали. В конце концов он остался в России, достиг личной святости, написал целый ряд замечательных богословских произведений. Святая Церковь много веков спустя, уже на моей памяти, причислила его к лику святых.

Я хотел бы закончить эту передачу словами апостола Павла: «Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12).

Я желаю вам всего доброго. Берегите себя, берегите своих близких и да хранит вас всех Господь.