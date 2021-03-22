Разыскиваемый под лавиной в Хибинах ребенок погиб

Девочка 2008 года рождения, которую завалило снегом в Мурманской области во время похода с туристической группой, погибла, сообщили в региональном СУСК.

«Девочка 2008 года рождения погибла», – рассказали в СУСК РИА «Новости». Уточняется, что после того, как ребенка обнаружили под снежной массой, проводились реанимационные мероприятия.

Ранее сообщалось, что МЧС в Хибинах ведет поиски ребенка, попавшего под сход лавины. Инцидент произошел в пяти километрах от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты. В группе, попавшей под лавину, находились 18 человек, из них 13 детей от 10 до 15 лет.