Попова предложила отменить запрет на отдых детей вне своего региона

Роспотребнадзор предлагает отменить требование, в соответствии с которым дети должны отдыхать в пределах своего региона, соответствующий проект постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликован на федеральном портале проектов.

«Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в которых они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации и предложений главных государственных санитарных врачей в субъекте Российской Федерации или их заместителей», – приводит РИА «Новости» текст документа.

В 2020 году Роспотребнадзор запретил до снятия ограничительных мер из-за коронавируса запрещен выезд детей на отдых в оздоровительные лагеря за пределы своего региона, исключением стали проживающие в Арктической зоне.