Украина готова к дискуссиям для прекращения огня на Донбассе в любое время – Ермак

Украина готова к проведению дискуссий и принятию решений для безусловного прекращения огня и установления мира на Донбассе “в любом формате и в любое время”. Об этом во время встречи с послами стран “Большой семерки” (G7) и Европейского союза в Украине заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Встреча прошла в режиме видеоконференции, сообщил пресс-центр ОП 22 марта.

Ермак отметил, что несмотря на усилия Украины по восстановлению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года, РФ не поддержала инициативы Киева и отказалась от предложения провести внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

“Установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами нормандского формата, и ключевым пунктом Минских договоренностей. Поэтому прежде всего надо обеспечить режим прекращения огня”, – сказал глава ОП Украины.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ по урегулированию конфликта.

3 марта оккупационные власти “ДНР” разрешили так называемым подразделениям “народной милиции” открывать “упреждающий” огонь по позициям украинских военных. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук расценил данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнения Минских договоренностей. По его мнению, Россия в ближайшее время не заинтересована в возвращении оккупированных территорий Украине и не изменит свою позицию по конфликту на Донбассе. Договориться с РФ “практически невозможно”, считает первый президент независимой Украины.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания.

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