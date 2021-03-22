 

В Египте от COVID-19 умер украинский волонтер

22.03.2021, 23:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

19 марта в Египте от осложнений COVID-19 умер украинский волонтер, стоматолог Юрий Юрасюк. О его смерти в Facebook сообщила супруга волонтера Ольга.

“Пневмония со многими осложнениями унесла его жизнь. Невозможно передать боль утраты, трудно поверить, что его больше нет”, – отметила она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1343270922716120&id=100010996756784

18 марта “РБК-Украина” написало, что Юрасюк с женой и двумя дочками прилетел на отдых в Египет в начале марта. Через несколько дней ему стало плохо, он начал кашлять и задыхаться. Тест подтвердил COVID-19.

“5 марта он обратился к врачу, и его забрали в больницу. А уже числа 9-го подключили к аппарату ИВЛ”, – рассказал друг Юрасюка Анатолий Кушнирчук.

У жены и детей волонтера коронавирус не выявили, они вернулись в Украину. Потом супруга вылетела в Шарм-эль-Шейх и поселилась в отеле рядом с госпиталем, где лечили Юрасюка, пишет агентство.

В посольстве Украины в Египте “РБК-Украина” 22 марта сообщили, что дипломаты с момента госпитализации Юрасюка поддерживали контакт с его женой и страховой компанией, которая его обслуживала.

“На данный момент посольство оказывает содействие в репатриации гроба с телом Юрасюка в Украину”, – отметили в дипмиссии.

Юрасюк родился в 1981 году, жил в Ирпене Киевской области, работал детским стоматологом. С начала вооруженного конфликта на Донбассе в качестве волонтера помогал украинским военнослужащим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Премьер-министр Грузии Гахария ушел в отставку из-за ареста оппозиционера

19.10 / Песков отметил повышенный спрос на российскую вакцину от коронавируса за рубежом

12.11 / Подростков в Москве похитили и заставили строить сауну

21.07 / Задержан открывший стрельбу по людям курьер в Строгино

16.08 / Кортеж Лукашенко прибыл на площадь Независимости в Минске

15.01 / Уголь на складах “Центрэнерго” закончился, диспетчер сообщил о риске веерных отключений – Кучеренко

27.08 / Пермский край и Газпром подписали программу газификации до 2025 года

08.03 / Мендель о конфликте с журналистом “Радіо Свобода”: Я не могла выйти из квартиры. Как будто тебя окунают в говно и держат там

07.08 / Госдеп подтвердил поиск хакеров в РФ через СМС

06.09 / Умер кардинал Римско-католической церкви Украины Яворский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска