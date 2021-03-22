В Египте от COVID-19 умер украинский волонтер

19 марта в Египте от осложнений COVID-19 умер украинский волонтер, стоматолог Юрий Юрасюк. О его смерти в Facebook сообщила супруга волонтера Ольга.

“Пневмония со многими осложнениями унесла его жизнь. Невозможно передать боль утраты, трудно поверить, что его больше нет”, – отметила она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1343270922716120&id=100010996756784

18 марта “РБК-Украина” написало, что Юрасюк с женой и двумя дочками прилетел на отдых в Египет в начале марта. Через несколько дней ему стало плохо, он начал кашлять и задыхаться. Тест подтвердил COVID-19.

“5 марта он обратился к врачу, и его забрали в больницу. А уже числа 9-го подключили к аппарату ИВЛ”, – рассказал друг Юрасюка Анатолий Кушнирчук.

У жены и детей волонтера коронавирус не выявили, они вернулись в Украину. Потом супруга вылетела в Шарм-эль-Шейх и поселилась в отеле рядом с госпиталем, где лечили Юрасюка, пишет агентство.

В посольстве Украины в Египте “РБК-Украина” 22 марта сообщили, что дипломаты с момента госпитализации Юрасюка поддерживали контакт с его женой и страховой компанией, которая его обслуживала.

“На данный момент посольство оказывает содействие в репатриации гроба с телом Юрасюка в Украину”, – отметили в дипмиссии.

Юрасюк родился в 1981 году, жил в Ирпене Киевской области, работал детским стоматологом. С начала вооруженного конфликта на Донбассе в качестве волонтера помогал украинским военнослужащим.

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