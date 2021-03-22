Офис президента: Около 10 компаний предложили свои услуги по очистке здания после субботней акции

Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений, причиненных зданию Офиса Президента 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба ОП в Facebook.

“По состоянию на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски из гранита. Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составить 250–300 тыс. грн. Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ”, – сообщили в ОП.

В ведомстве добавили, что необходимо заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, в том числе отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2315336828611171

Вместе с тем, 22 марта клининговая компания уже начала очищать здание от надписей. Директор компании Сергей Козолупа рассказал, что сегодня пробовали технологию по очистке на отдельном фрагменте, а завтра приступят к основным работам. Он оценил срок работ в четыре дня.

На вопрос об оценочной стоимости работ Козолуп ответил: “Точно не 2 млн” (такую сумму ранее называли в ОП).

В Киеве 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также среди их требований – отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Акция сопровождалась беспорядками, протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков пострадали двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Полиция расследует события как хулиганство.

Одного из участников акции – ветерана АТО и основателя издательства “Дом Химер” Владислава Стафийчука (Влада Сорда) – задержали. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

Стерненко 23 февраля 2021 года признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После решения суда и взятия Стерненко под стражу в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев. После этого прошло еще несколько митингов в поддержку активиста.

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