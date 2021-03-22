Весенняя сессия ПАСЕ пройдет в гибридном режиме. Запланированы выступления Санду и Меркель

Апрельская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет с 19 по 23 апреля в смешанном формате. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба постоянной делегации Украины в ПАСЕ на своей странице в Facebook.

Соответствующее приняли во время очередного заседания Постоянного Комитета Парламентской ассамблеи совета Европы, которое состоялось 19 марта.

“Сессия пройдет, как и в январе, в гибридном режиме, 19–23 апреля 2021 года (то есть некоторые делегации будут очно, некоторые – удаленно, каждая делегация сама принимает решение о форме своего участия)”, – говорится в сообщении.

По данным делегации, в повестке дня сессии предусмотрены выступления президента Молдовы Майи Санду и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Планируют также рассмотреть актуальные вопросы, такие как демократия в условиях пандемии коронавируса, защита прав людей с хроническими и неизлечимыми болезнями, вопросы европейской политики диаспор, отметили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/ukrpace/posts/127814745950271

Последняя сессия ПАСЕ проходила с 25-го по 28 января в смешанном формате – члены ассамблеи участвовали в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге.

28 января приняли 107 голосами “за” и 36-ю “против” резолюцию с подтверждением полномочий делегации РФ. Делегации различных стран, в том числе украинская, предлагали свои поправки к проекту резолюции, например, инициировали введение санкций против россиян за “действия, противоречащие принципам Совета Европы”. Однако правки были отклонены мониторинговым комитетом ПАСЕ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ ПАСЕ ограничить полномочия российской делегации, заявил, что эта ПАСЕ “сломалась”.

“Европейская правда” писала, что поддержка Украины в ПАСЕ упала “даже по сравнению с прошлым годом”.

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