 

Серфингистка из Сальвадора умерла от удара молнии во время тренировки

22.03.2021, 23:48, Новости дня
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Кандидат на участие в Олимпиаде 2020 в Токио, серфингистка из Сальвадора Кэтрин Диас Эрнандес умерла от удара молнии на пляже Эль-Тунко 19 марта. О случае пишет местное издание elsalvador.com.

22-летння Диас вернулась с командой по серфингу из Мексики и отправилась на пляж потренироваться. Там она встретила подругу из Германии, которая тоже занималась серфингом. После того как Диас ее обняла – послышался шум. Она и ее подруга, были отброшены силой удара молнии, в то же время доска отбросила дядю Кэтрин – Бето Диаса. Кэтрин скончалась мгновенно, рассказал он. В момент удара молнии она пребывала в воде.

Эрнандес – сестра президента Федерации серфинга Сальвадора Хосе Диаса. По вечерам Кэтрин работала поваром, а днем готовилась к отборочному турниру за право участия в Играх в Токио, который должен состояться с 29 мая по 6 июня в Сальвадоре, сообщает ESPN.

Отмечается, что Кэтрин Диас занимала третье место в национальном рейтинге серфингисток в Сальвадоре.

https://www.facebook.com/bamba.diaz/posts/10223207199621065

В Токио соревнования по серфингу дебютируют в программе Олимпиад, в 2016 году серфинг включили в программу Олимпийских игр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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