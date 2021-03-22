 

Россиян предупредили о вспышке туберкулеза после пандемии коронавируса

22.03.2021, 23:42, Разное
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Известный врач Александр Мясников предупредил о возможной вспышке туберкулёза в России в ближайшее время. Она может произойти из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает телеканал “360”.

Мясников пояснил, что из-за распространения ковида снизились темпы выявления больных туберкулёзом. Кроме того, в России ситуация с этим заболеванием тяжелее, чем в странах Европы и Америки. Эксперт обратил внимание, что в России на 100 тысяч человек приходится от 60 до 100 больных туберкулёзом, в то время как в развитых странах – лишь 10, передаёт Ura.ru.



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