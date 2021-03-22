Умер бывший замглавы СВР Виталий Маргелов

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22.03.2021, 23:30, Новости дня
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Бывший заместитель главы Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Виталий Маргелов умер в Москве от осложнений в связи с коронавирусной инфекцией, сообщил его сын Михаил Маргелов.

«Отец умер сегодня около 21.00 мск в госпитале ФСБ. Причина – COVID, он неделю уже был в реанимации, у него было обширное поражение легких», – приводит слова Михаила Маргелова ТАСС.

По словам Михаила, организацией церемонии прощания и похорон будет заниматься Служба внешней разведки. «Пока врачи не сказали, какими могут быть похороны, открытыми или закрытыми. Ориентировочно прощание будет в конце недели, в четверг – пятницу», – сказал Михаил Маргелов.

Генерал-полковнику Виталию Маргелову было 79 лет. Он попал на службу в разведку в 1965 году. В 1980-х годах был начальником 5-го отдела Первого главного управления КГБ СССР, которое работало в Западной Европе и на Балканах. С 1997 по 2003 год был заместителем директора СВР по оперативным вопросам. В 2003 году избирался депутатом в Государственную думу. Его отец – советский военачальник, командующий советскими воздушно-десантными войсками Василий Маргелов.

Напомним, 1 августа 2018 года в Москве открыли памятник экс-командующему ВДВ СССР генералу армии Василию Маргелову – отцу скончавшегося Виталия Маргелова и деду Михаила Маргелова.



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