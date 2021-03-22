Пьянство в подростковом возрасте связано с ранними изменениями в мозжечке



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Мозжечок – часть головного мозга, которая в первую очередь отвечает за координацию движений. Кроме того, он играет роль в когнитивных способностях человека. Ранее было известно, что злоупотребление алкоголем ведет к расстройству работы мозжечка. Его часто можно обнаружить даже у «завязавших» алкоголиков. Оно проявляется в нарушении равновесия и движений рук, в замедлении походки. У детей, которые подверглись действию алкоголя внутриутробно, часто наличествуют симптомы, связанные с плохой работой мозжечка, например, уменьшение его объема и, как следствие, нарушение его функции.

В исследовании участвовали 58 людей в возрасте от 21 до 28 лет. За ними наблюдали с возраста 13-18 лет: ученые учитывали количество алкоголя, которое те употребляли. У 33 участников за спиной была «история регулярного злоупотребления алкоголем», но при этом не было признаков алкоголизма. Остальные молодые люди пили умеренно. Ни у кого из участников исследования не было функциональных нарушений, когнитивные способности у всех были в пределах нормы.

Всем испытуемым была проведена магнитно-резонансная томография. Обнаружилось, что у тех, кто много пил, объем задних долек мозжечка меньше, чем у тех, кто не злоупотреблял алкоголем.

Наличие изменений в мозжечке у людей без признаков алкоголизма может говорить о том, что действие алкоголя на мозг еще опаснее, чем ожидалось, пишут ученые. Профессор Университета Западной Финляндии Вирве Кекконен (Virve Kekkonen), соавтор исследования, сказал, что для лучшего понимания этого нужно продолжить научную работу.