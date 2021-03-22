Турция идет наперекор России в Сирии – и просит помощи Запада

Редакция 21.03.2021

Turkish Presidency via AP, Pool

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен отказываться от своих амбиций в Сирии, даже если это приведет к конфронтации с Россией. По крайней мере, такой вывод можно сделать из статьи, которую Эрдоган опубликовал недавно в Bloomberg.

Эта статья – обращение к Западу и, в первую очередь, к США. Эрдоган утверждает, что восстановление мира в Сирии зависит от «сильной поддержки со стороны Запада» Турции и «наиболее разумный» вариант для западных лидеров – «поддержать Турцию и стать частью решения проблемы Сирии при минимальных затратах и ​​с максимальным воздействием». Поддержка Турции должна заключаться в реализации планов создания безопасной зоны вдоль турецкой границы и удерживании РФ подальше от Идлиба.

Эрдоган описывает Идлиб, как «последний оплот оппозиции», несмотря на то, что провинция контролируется группировкой «Хаят Тахрир аш-Шам», которую сама Анкара называет террористической, и другими группами, вдохновленными «Аль-Каидой». Группы, которые Эрдоган называет «оппозицией», – это те же группы, которые он обязался ликвидировать в рамках двух сделок с Россией в сентябре 2018 года и марте 2020 года.

По словам Эрдогана, Турция «спасла миллионы жизней» в Идлибе год назад, когда нанесла удар по позициям режима, чтобы остановить нападения на регион. Как пишет «Аль-Монитор», эти заявления несколько преувеличены: вмешательство Турции в Идлибе в феврале 2020 года, унесшее жизни десятков ее солдат, не помешало силам Башара Асада взять под контроль ключевую автомагистраль M5 и осадить турецкие военные посты в регионе. Более того, население в этом районе вряд ли исчислялось миллионами, так как местные жители уже массово покинули свои дома.

Описывая подконтрольные Турции территории, Эрдоган рисует радужную картину: «Безопасные зоны, которые Турция создала в сотрудничестве со своими местными партнерами… стали островами мира и стабильности, а также самоподдерживающимися экосистемами». Он также ссылается на крупномасштабный план жилищного строительства на севере Сирии для расселения до 2 миллионов беженцев, который он предложил в ООН в 2019 году. По словам Эрдогана, действия Турции «защитили Европу от нелегальной миграции и терроризма и обезопасили юго-восточную границу НАТО».

Однако реальность куда мрачнее: в оккупированных Турцией зонах регулярно происходили столкновения между поддерживаемыми ею группировками, а также бесчисленные нарушения, такие как грабежи, вымогательства и разрушение религиозных и исторических мест. Кроме того, Эрдоган не скрывает, что рассчитывает изменить демографию региона, выселив курдское население и заменив его на сирийских беженцев, покинувших страну из-за войны.

Собственно, курдский вопрос и стал камнем преткновения в плане Эрдогана по сближению с Западом. Анкара, пишет он, ожидает, что Запад «займет четкую позицию против отрядов народной самообороны Курдистана» и поддержит «законную сирийскую оппозицию». А иначе, предупреждает он, Европу ждет новый наплыв сирийских беженцев.

Президент Эрдоган – участник трехстороннего Астанинского процесса, в рамках которого Турция, РФ и Иран разрабатывают «эффективные решения» в Сирии. А ранее в этом месяце Турция начала новую мирную инициативу вместе с Россией и Катаром. Тем не менее, статья Эрдогана в Bloomberg показывает, что он все еще сохранеяет амбиции, которые были у него до сближения с Москвой в 2016 году.

Несмотря на свое сотрудничество с Москвой, Эрдоган всегда преследовал собственные интересы. Создав более 70 военных постов на юге Идлиба за последний год, Турция фактически воздвигла барьер на пути сирийской армии. Предложение Эрдогана Западу – это напоминание о ценности Турции в Сирии и сигнал президенту Джо Байдену, который до сих пор так и не созвонился с турецким коллегой, о том, что две страны могут сотрудничать на сирийском направлении.

Однако предложение в его нынешнем виде вряд ли найдет отклик у его адресатов, которые резко критиковали действия Турции в Сирии. Дональд Трамп был готов отказаться от поддержки курдов, но вынужден был пойти на попятную под давлением конгресса. А Джо Байден тем более не будет заинтересован в таких действиях.

Буквально на прошлой неделе резолюция Европейского парламента осудила «незаконное вторжение» Турции в Сирию и назвала возглавляемые курдами сирийские демократические силы «союзниками» против ИГ.

Арабским государствам, которые сотрудничали с Западом в Сирии, предложение тоже вряд ли понравится: они начали видеть в усилении позиций Турции большую угрозу. Некоторые страны уже настаивают на возвращении Сирии в Лигу арабских государств, чтобы противостоять влиянию Турции и Ирана в регионе.

Естественно, не в восторге и Россия, которая по-прежнему поддерживает правительство Башара Асада. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков недавно заявил о сохраняющихся разногласиях с Турцией в Сирии. «Ситуация в тех районах, где осуществляется взаимодействие (военных двух стран – прим. «Детали»), остается весьма непростой, – пояснил он. – Там продолжают оставаться террористические элементы, что мешает нормализации, тем не менее, взаимодействие продолжается».

Как пишет обозреватель «Аль-Монитор», в ближайшие месяцы можно ожидать эскалации в Сирии между поддерживаемыми Россией правительственными войсками и протурецкими группировками. Эрдоган, возможно, пытается предотвратить такое развитие событий, предлагая Джо Байдену площадку для сведения счетов с Москвой.

Александра Аппельберг, по материалам зарубежных СМИ. Turkish Presidency via AP, Pool