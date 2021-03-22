Закрыть и забыть?

В Уфе из-за пандемии прекращает работу уникальный центр профилактики деменции.

Культурно-досуговый центр для пожилых «Сеньор» открылся в 2019 году. Его методика профилактики деменции оказалась действенной, и сюда стали приезжать пациенты из других городов Башкортостана и даже из соседних регионов. Здесь можно собираться в кружки по интересам и посещать занятия для умственного и физического развития (например, йогу, лечебную физкультуру, китайскую гимнастику, нейробику, английский язык и язык жестов). Благодаря центру многие пенсионеры вновь почувствовали вкус к жизни.

Но пандемия положила этому конец. Из-за коронавирусных ограничений для людей старше 65 лет перестало хватать средств на арендные и коммунальные платежи. Частные пожертвования помогли продержаться еще некоторое время. Спустя год «Сеньор» так и не смог возобновить работу, поскольку ограничения в республике действуют до сих пор.

Занятия в центре. Автор: Кристина Недорезова-Дрёмина

«Содержание центра полностью легло на мои плечи, — рассказывает Кристина Недорезова-Дрёмина, руководительница центра и член Общественной палаты Башкортостана.

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— Пришлось продать автомобиль, чтобы расплатиться за аренду». По оценке Кристины, чтобы возобновить работу, центру в год потребуется примерно 1,5 миллиона рублей.

По оценкам руководства, до пандемии центр ежемесячно посещали от 50 до 100 человек. Более трети из них — бесплатно: льготы предоставляются малоимущим, опекунам, ветеранам ВОВ, инвалидам. «Сеньор» принимает только людей с легкой степенью деменции, у которых только начинаются нарушения памяти. На более поздних стадиях заболевания пожилых часто помещают в психоневрологические интернаты, которые представители общественных организаций критикуют за изолированность и строгую систему правил. Профилактика же помогает замедлить или даже остановить развитие деменции. Кристина — победитель конкурса «Социальный предприниматель» 2019 года и лауреат премии «Достояние столицы» 2020 года. Ссылаясь на результаты мониторинга услуг, она говорит, что разработанная ею методика не имеет аналогов в России. Пенсионеры писали властям письма с просьбами спасти центр, Кристина обращалась в республиканское министерство соцзащиты и в госкомитет по предпринимательству — но все безрезультатно. «Мне сказали, что таких программ, чтобы поддержать центр, не существует. Да, после первых месяцев самоизоляции частникам могли выдать кредит под малый процент. Но чтобы выплатить его, организация должна хотя бы работать. Такая помощь мне как мертвому припарка. Я прошу помочь нам запуститься, чтобы первое время не нужно было платить за аренду, чтобы люди получили возможность снова ходить сюда», — говорит Кристина.

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И хотя ей неоднократно поступали спонсорские предложения из других регионов, уезжать из родной республики она не собирается.

Елена несколько месяцев водила в центр свою маму. «Очень не хотелось бы, чтобы его совсем закрыли, — говорит она. — Здесь темп занятий подобран под пожилых, никто ни на кого не давит. Например, маме нравятся ходить на танцы и гимнастику, а на английский — нет, но ее не заставляют этого делать».

Занятия в центре. Автор: Кристина Недорезова-Дрёмина

Из-за длительного перерыва в посещении центра состояние мамы Елены намного ухудшилось: «Раньше у нее был интерес к жизни… А сейчас даже боюсь ее одну отпускать: плохо ориентируется на местности. Думаю, ее будет очень сложно снова вернуть в социум. В нашей стране, к сожалению, пенсионеры ограничены в общении, у них нет возможностей для развития, для самореализации. Просто сидеть дома — скучно, у них начинается депрессия. А этот центр не дает человеку чувствовать себя одиноким». Татьяна Степановна, посещавшая центр с ноября 2019 по март 2020 года, тоже сожалеет о том, что он прекращает работу: «Столько позитива у тех, кто ушел на пенсию, никогда раньше не было, появился он только когда стали посещать центр. Мы занимались полезными делами, которые сами в домашней обстановке организовать не можем.

Руководительница центра Кристина Недорезова-Дрёмина с посетителями центра. Фото из личного архива Кристины Недорезовой-Дрёминой

«Посещение центра породило у меня значительно больший интерес к жизни, — рассказывает Александр Сергеевич. — Я с радостью ожидал следующего дня встречи. Там работали прекрасные преподаватели, очень открытые и доброжелательные. Центр помог пожилым людям вновь ощутить себя полноценными членами общества. Я верю, что все это способно продлить жизнь. Если центр не закроется, это будет большим подарком для Уфы». «Мы, пенсионеры, в этой стране никому не нужны, — говорит Татьяна Степановна. — Сам хочешь что-то сделать — делай. А так никто не поможет, не получишь никакой помощи. Такие центры не мешало бы сделать по всей стране, это всем бы пригодилось. Тогда ни один пенсионер не останется незадействованным, брошенным. А иначе жизнь для них теряет краски».

Анастасия Кулагина

P.S.«Новая газета» направит запрос в мэрию Уфы с просьбой помочь центру профилактики деменции возобновить свою работу

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