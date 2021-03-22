Внеочередное заседание Рады назначено на 26 марта – нардеп

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22.03.2021, 23:00, Новости дня
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Проведение внеочередного заседания Верховной Рады Украины предварительно запланировано на 26 марта. Об этом 22 марта сообщил народный депутат от парламентской фракции “Слуга народа” Александр Качура.

“Предварительно внеочередное заседание Верховной Рады состоится 26 марта. Повестка дня будет позднее. Но я буду предлагать также включить вопросы о тарифах, ФОПах и доступной растаможке авто”, – заявил Качура.

Нардеп от “Слуги народа” Роксолана Пидласа сообщала hromadske, что “слуги народа” собирают подписи под постановлением об осуждении событий под Офисом президента. По ее словам, есть около 100 подписей, этого достаточно для того, чтобы собрать внеочередное заседание. После регистрации постановления планируют сформировать перечень вопросов и собирать подписи для проведения заседания. Их необходимо не менее 150, отметила она.

По ее данным, председатель Рады Дмитрий Разумков находится в командировке, ожидают, что он вернется 24 марта.

Пидласа отметила, что у председателя Рады есть обязанность созвать заседание в трехдневный срок после поступления 150 подписей, однако он сам выбирает дату и время.

Народный депутат от партии “Голос” Ярослав Юрчишин в комментарии изданию отметил, что не видит смысла во внеочередном заседании, так как есть более насущные вопросы для Рады.

Накануне сообщалось, что фракция “Слуга народа” намерена инициировать внеочередное заседание парламента из-за акции протеста, которая прошла в Киеве 20 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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