 

В Исландии извержение вулкана сняли с вертолета и дронов. Видео

22.03.2021, 23:00, Новости дня
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видео

Видео: Jon Hilmarsson photography / YouTube

Видео: iceland 360VR / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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