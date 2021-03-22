В Исландии извержение вулкана сняли с вертолета и дронов. Видео
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Видео: Jon Hilmarsson photography / YouTube
Видео: iceland 360VR / YouTube
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Видео: Jon Hilmarsson photography / YouTube
Видео: iceland 360VR / YouTube
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