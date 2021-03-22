В Раде зарегистрировали проект постановления об осуждении событий во время акции под Офисом президента

Члены фракции “Слуга народа” зарегистрировали проект постановления об осуждении событий, состоявшихся 20 марта у Офиса президента Украины. Проект появился на сайте парламента 22 марта.

Инициаторами выступили более 130 народных депутатов от “Слуги народа”. Текст постановления на сайте пока отсутствует.

Первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в эфире телеканала “НАШ” рассказал, что в этом постановлении депутаты планируют обратиться не только к Нацполиции, которая сейчас расследует это дело, но и в Министерство внутренних дел, Госбюро расследований и Службу безопасности.

“Мы бы хотели, чтобы органы, которые расследуют преступления в сфере национальной безопасности и в сфере работы топ-чиновников, сообщили нам о том, были ли факты прямого участия в этих хулиганских действиях каких-либо служащих или депутатов”, – сказал Корниенко.

В Киеве 20 марта под зданием ОП прошла акция в поддержку находящегося под стражей активиста Сергея Стерненко. Ее участники запускали файеры и фейерверки, подожгли табличку “Президент Украины”, разбили окна и забросили файер внутрь здания. В ОП заявили, что действия участников митинга нанесли убытков на 2 млн грн. На акции задержали одного человека, ему предъявили обвинения в хулиганстве.

Во фракции “Слуга народа” сообщали 21 марта о намерении инициировать внеочередное заседание Рады из-за акции протеста возле ОП.

В свою очередь, в партии пятого президента Петра Порошенко “Европейская солидарность” отметили, что представителей их политической силы не было среди инициаторов акции. Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы, опубликованном 22 марта.

“Всем понятно, что дело Стерненко стало политическим и поэтому требует политических решений для разрядки ситуации”, – отмечается в тексте заявления “Евросолидарности”.

Замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко говорил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Также, по его словам, заинтересованным лицом в провокациях под ОП является Порошенко. В “Европейской солидарности” в ответ заявили, что это дезинформация.

После акции протеста в свою поддержку Стерненко призвал президента Украины Владимира Зеленского “не прятаться от ответственности” и “начать диалог”.

Стерненко 23 февраля 2021 года признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

—