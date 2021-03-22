 

Основатель Twitter продал на аукционе свой первый твит за $2,9 млн

22.03.2021, 23:00, Новости дня
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Глава соцсети Twitter Джек Дорси 22 марта продал свое первое сообщение в соцсети за более чем $2,9 млн.  Его размещали на специальной платформе Valuables.

“Продан @sinaEstavi за $2915835,47”, – сообщается в последнем обновлении лота Дорси.

Он выставил свой первый твит на продажу 15 декабря 2020 года.Торги стартовали с $1.

Первое сообщение Дорси сделал в марте 2006 года: “Просто настраиваю свой twttr”. 

Как отмечает The Verge, купив твит, человек становится владельцем уникального цифрового сертификата твита. Его уникальность состоит в том, что он был подписан и проверен автором. То есть фактически покупатель получает автограф.

NFT – это своеобразный цифровой актив, позволяющий приобрести в собственность товар, существует только в цифровом виде. Каждый такой токен уникальный, не зависит от стоимости других и подтверждает оригинальность “товара”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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