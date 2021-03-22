 

“Расцветали яблони и груши”: Екатерина Климова впечатлила поклонников эффектными снимками

22.03.2021, 22:58, Разное
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Популярная актриса Екатерина Климова разместила на своей странице в Instagram коллаж из четырех фотоснимков, на которых предстала в несколько обновленном образе. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от фолловеров.
Все изображения фотоколлажа были сняты на фоне помещения, оформленного в корпоративном стиле. Екатерина Климова предстала на снимках крупным планом, облаченной в светло-бежевое пальто и белоснежную рубашку, при этом выделив лицо максимально скромным макияжем. Красотка немного “поиграла” мимикой на фото, то улыбаясь широкой улыбкой, то загадочно скосив глаза, а то – забавно сморщив нос. Главной же новизной образа стал несколько видоизмененный вид волос – традиционно темные волосы артистки приобрели более светлый, шатеновый оттенок. “Расцветали яблони и груши”, – таким интригующим слоганом сопроводила снимки звезда, завершив его тремя “смеющимися” скобками. Впрочем, какой именно смысл она вложила в данную цитату, телезвезда не упомянула.

Стоит отметить, что несколько подписчиц не преминули возможностью поинтересоваться у хозяйки аккаунта о том, какое средство она применила для столь привлекательной окраски волос. В целом же поклонники очень восторженно восприняли образ любимицы, традиционно похвалив её красоту и позитивный эмоциональный тонус. За пару дней публикация набрала более 65 тысяч “лайков”.



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