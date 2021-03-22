“И пообещал Бог мужчине”: Анфиса Чехова повеселила подписчиков оригинальной шуткой

Популярная ведущая и актриса Анфиса Чехова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой посредством остроумной шутки изрядно повеселила подписчиков. Пост знаменитости вызвал массу восторженных отзывов от фолловеров.

На опубликованном в микроблоге фотоснимке телезвезда предстала облаченной в легкое белое с синими и красными полосками платье и с эффектным макияжем на лице. При этом крой декольте наряда позволило подписчикам лицезреть немалую часть аппетитного бюста Анфисы Чеховой. “И пообещал Бог мужчине, что послушных женщин можно будет найти в любом уголке Земли… А потом сделал Землю круглой и смеялся… смеялся… смеялся…” – такой уже не новой, но весьма актуальной шуточной цитатой сопроводила фото красотка.

Часть подписчиков поспешили поддержать хозяйку аккаунта в её иносказательной оценке важности женщин в судьбе человечества. Большинство же поклонников традиционно выразили восторг красотой любимицы, наградив её похвалами и комплиментами – как словами, так и виде соответствующих эмодзи.