В Белоруссии стартовали совместные с Россией тактические учения

Торжественная церемония открытия активной фазы российско-белорусских батальонных тактических учений прошла в понедельник на полигоне Осиповичский в Могилевской области Белоруссии, сообщило Минобороны России.

«На полигоне Осиповичский вооруженных сил Республики Беларусь в Могилевской области состоялась официальная церемония открытия активной фазы совместных белорусско-российских батальонных тактических учений с участием личного состава Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и подразделения Воздушно-десантных войск Российской Федерации», – приводит сообщение Минобороны РФ ТАСС.

В рамках сводного подразделения были проведены тренировки по отработке совместных действий по погрузке, подготовке и проведению практического десантирования. Как уточнили в Минобороны, от РФ в учениях принимают участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. От ВС Белоруссии задействовано более 400 человек и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения. Учения плановые и продлятся до 27 марта.

Напомним, в прошлый понедельник в Нижегородской области стартовали совместные военные учения РФ и Белоруссии. В минувшую пятницу военнослужащие РФ и Белоруссии в рамках завершающей фазы совместных ротных тактических учений форсировали реку Люлих в Нижегородской области. Кроме того, в ходу учений Москва и Минск отработали вопросы перебазирования авиации ВКС РФ в Белоруссию.