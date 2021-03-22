 

Куба разработала собственные вакцины от коронавируса

22.03.2021, 22:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медицинские специалисты Кубы в понедельник начали третий этап клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса Abdala, сообщило министерство здравоохранения республики.

Вакцина Abdala является вторым кубинским препаратом, успешно дошедшим до финальной стадии исследований. По данным ведомства, в испытаниях, которые продлятся до 9 апреля, принимают участие 48 тыс. человек в возрасте от 19 до 80 лет в восточных провинциях Гранма, Гуантанамо и Сантьяго-де-Куба. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье сообщил, что с начала апреля планируется начать испытания кубинского препарата Abdala в Боливарианской Республике, передает ТАСС.

Также на Кубе начали добровольную вакцинацию от коронавируса медицинского персонала местной вакциной Soberana 02. Всего кубинские медики разработали пять вакцин.

Первые три случая заражения коронавирусом на Кубе были подтверждены 11 марта 2020 года. По официальным данным, на острове выявили более 67 тыс. случаев инфицирования, 397 человек умерли, выздоровели более 63 тыс. пациентов. Руководство республики планирует провести вакцинацию всего населения Кубы в 2021 году.

Напомним, ранее из доклада американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) стало известно, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь России, Кубы и Венесуэле. Между тем в понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что данные «Спутнику V» выглядят «довольно хорошо», «российская вакцина довольно эффективна». «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

В РФ зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / В мире за сутки от COVID-19 умерли более 9,5 тыс. человек

12.01 / На горнолыжном курорте Захар Беркут остановился подъемник с 14 работниками комплекса

13.03 / Insider – «арктические амбиции» — капитан единственного ледокола США пожаловался, что корабль разваливается на части

16.01 / С красной дорожкой и военным оркестром. Трамп планирует покинуть Вашингтон в день инаугурации Байдена – СМИ

24.08 / Исследователь НАСА арестован в США за сокрытие связей с вузами Китая

03.10 / На Apple подали в суд «из-за пиратского контента»

02.03 / Аваков о Стерненко: В чем же его героизм?

22.02 / Главный инфекционист США раскритиковал меры борьбы с COVID-19 в стране

12.10 / Генсек ООН: Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним

19.10 / На акциях протеста в Белоруссии задержали около 200 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска