Почему музыка вызывает мурашки



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Предыстория: как и зачем возникают мурашки?

Появление мурашек (пилоэрекция) связано с сокращением в коже мышечных волокон, которые поднимают волоски. Более пушистым предшественникам человека и современным млекопитающим это нужно для того, чтобы согреться при понижении окружающей температуры (воздушная подушка, формирующаяся между волосками – отличная термоизоляция), а также для того, чтобы визуально увеличиваться в размерах и напугать возможного противника.

Мышцы, которые поднимают волосы, и нервы, передающие им сигналы, имеют и другие функции. Они участвуют в регулировании деления клеток волосяного фолликула. Ученые предполагают, что это одна из причин, по которым с ходом эволюции у людей не исчезли мурашки.

А зачем мурашки человеку? Они ведь совершенно бесполезны! Или нет?

Для человека эти функции уже не так актуальны, однако мурашки могут служить маркером, показывающим наши сильные эмоциональные переживания. В первую очередь, это связано с выбросом адреналина, способствующего пилоэрекции. Самый простой пример – это реакции страха или агрессии.

Также мурашки могут говорить и о приятных эмоциях, которые мы переживаем: радость, возбуждение, а также удовольствие от прослушивания музыки. При этом, появление мурашек может быть очень удобным показателем, который легко проконтролировать в исследованиях влияния музыки на человека. Несмотря на кажущуюся легкомысленность темы, эти работы позволяют нам понять очень многое о функционировании нашей нервной системы.

Так, исследователи из Канады показали, что сильное удовольствие, сопровождающееся появлением «гусиной кожи» и испытываемое при прослушивании музыки, связано с выработкой дофамина в тех отделах мозга (в полосатом теле), которые отвечают за ощущение удовольствия и вознаграждения. Интересно, что эволюционно этот регуляторный путь является древним, в то время как музыка и эмоции, с ней связанные, появились не так давно. При этом важен не только стимул, но и его ожидание – мозг пытается «предсказывать», что будет дальше. А музыка «дразнит» мозг, вызывая появление мурашек ожиданием нужного аккорда и его наступлением. Примечательно, что для атональной музыки, ход которой прогнозировать гораздо сложнее, подобная закономерность тоже выполняется, при этом удовольствие от правильно предсказанного хода даже больше.

Другие исследования также подтверждают, что интенсивность мурашек при прослушивании музыки коррелирует с изменением интенсивности кровотока в тех отделах мозга, которые отвечают за поощрение, вознаграждение и удовольствие. Аналогичные данные были получены и при анализе электрической активности мозга. Таким образом, реакции на музыку сходны с реакциями в ответ на прием пищи, употребление наркотиков или секс.

При этом ответ на разную музыку у разных людей отличается. Так, было показано, что мурашки и озноб появляются чаще в ответ на условно печальную музыку, чем на радостную, причем в большей степени у женщин, чем у мужчин. Предполагается, что при этом активируются древние механизмы регуляции стресса при разлучении с родителями (а они, в свою очередь связаны с реакциями переживания боли и терморегуляции, что созвучно тому, что мы знаем о функциях пилоэрекции). Определенные виды музыки могут активировать и опиоидную систему регуляции, что, возможно, объясняет, почему музыка (и музыканты, ее играющие) может вызывать зависимость. Интересно, что прослушивание грустной музыки может приносить и позитивные эмоции – романтические и радостные переживания. Возможное объяснение этому связано с чем-то вроде «облегчения», которое испытывает мозг, понимая, что эти печальные звуки не связаны с реальной опасностью.

Говорит ли появление мурашек что-то обо мне?

Люди, которые более открыты новому опыту, видимо, более склонны к появлению мурашек при прослушивании музыки (жанр музыки при этом не имеет большого значения, а вот уровень имеющейся музыкальной подготовки, скорее всего, имеет). С другой стороны, люди, чаще реагирующие на музыку появлением мурашек, более ориентированы на одобрение со стороны окружающих и менее склонны к поиску «острых ощущений».

Кроме того, существуют данные, подтверждающие, что люди, у которых появляются мурашки в ответ на музыку, имеют, вероятно, особое строение мозга – для них описано наличие большего количества нервных волокон, соединяющих отделы коры головного мозга, связанные с обработкой звуковых стимулов, и структуры мозга, в которых формируются эмоции, а также более развитая префронтальная кора, содержащая центры распознавания и понимания.

Таким образом, такое незначительное, казалось бы, явление, как «гусиная кожа» в ответ на музыку, становится ключом к пониманию того, как мы воспринимаем музыку и как она приносит нам радость и удовольствие.