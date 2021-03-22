Не ржать! Bred by Sivaya Kobyla от Mirror. Но в Великобритании верят

Владимир Путин “подписал” новый “расстрельный список”. Шестеро человек из этого списка живут в Великобритании

ЭКСКЛЮЗИВ: предупреждение о начале, после пандемии, новой кампании убийств исходит от того же шпиона, который ранее предупредил что готовится покушение на будущую жертву “Новичка” в Солсбери, Сергея Скрипаля.

By Nigel Nelson Political Editor 20 MAR 2021

Владимир Путин “подписал” новый «расстрельный список» своих противников – шестеро из них живут в Великобритании.

Сочувствующий [так в тексте, непонятно – кому сочувствующий, очевидно Западу или будущим жертвам, примечание переводчика, perevodika.ru] офицер российской разведки говорит, что Путин предупредил – «длинные руки» дотянутся до его врагов.

Предупреждение о начале, после пандемии, новой кампании убийств исходит от того же шпиона, который ранее предупредил что готовится покушение на будущую жертву “Новичка” в Солсбери, Сергея Скрипаля

В письме к одной из намеченных жертв офицер пишет: «Они хотят заткнуть вам рот. Примите меры предосторожности и быстро смените место жительства, хотя бы на время».

“Призрак”, который использует сложные технологии, чтобы избежать обнаружения, служит в ФСБ – российском эквиваленте МИ5.

(Image: Adam Gerrard/Daily Mirror)

Предупреждение прозвучало после того, как премьер-министр Борис Джонсон, в ходе доклада по вопросам обороны на прошлой неделе, назвал Россию «самой серьезной угрозой» Великобритании.

Один из источников сообщил, что Путин снова принимает меры, чтобы подавить поддержку 44-летнего лидера оппозиции Алексея Навального, который в прошлом месяце был приговорен к двум с половиной годам колонии строгого режима.

Фальсифицированные обвинения против Навального были выдвинуты после неудавшейся попытки его убийства.

Отряд специалистов ФСБ по химическому оружию обрызгал его трусы нервно-паралитическим веществом, чтобы убить его, когда он был в самолете [“Гусары, молчать!!!” – так в тексте, примечание переводчика, perevodika.ru].

Только стремительные действия пилота при совершении аварийной посадки спасли жизнь Навальному.

Кремль отрицает свою причастность, и диссидент вернулся в Россию после лечения в Германии.

Говоря о двух других “целях”, источник в ФСБ сообщил: «Что касается Чичваркина и Ашуркова, то их планируется отравить веществом, аналогичным тому, которое использовалось для Скрипалей».

Шпион добавил, что СВР (заграничная разведывательная служба России, известная как «Лес») поручено устранить Михаила Ходорковского.

Источник сообщил – план “леса” «попытаться выкрасть его, вырубив его, введя спецпрепарат».

В сообщении говорится, что приказ поступил непосредственно от президента Путина со словами: «У нас длинные руки. Никакая тварь от нас не спрячется».

Также есть предупреждение о том, что в Ирландии собираются российские спецназовцы, готовые пробраться в Великобританию.

Источник добавил: «Из-за Covid почти все зарубежные операции были заморожены. Теперь они активизируются снова».

Шпион в ФСБ, который пытается защитить жизни здесь, записывает сообщения на USB-накопители и использует одноразовые мобильники, чтобы предупредить контакты в Великобритании о том, чтобы ждали сообщений.

Затем они автоматически передаются по незарегистрированной электронной почте, поэтому его общение с адресатами невозможно отследить.

“Агент-призрак” предупредил о том, что «операции» Конторы – название ФСБ на шпионском сленге – запланированы на ближайшие два месяца. Источник добавляет: «Что касается санкций со стороны Запада, то Конторе откровенно наплевать на них».

По крайней мере, две “цели” сообщили полиции о новом списке на убийство.

(Image: ALEXEI NAVALNY HANDOUT/EPA-EFE/REX/Shutterstock)

Угроза со стороны РФ была подчеркнута в 114-страничном комплексном обзоре британской внешней и оборонной политики.

Ранее в этом месяце, офицер контрразведки МИ5 по имени Том использовал подкаст Sky News, чтобы обнародовать предупреждение о том, что Кремль по-прежнему проявляет «довольно активный интерес» к ряду находящихся здесь людей.

Он сказал: «Мы не можем помешать невероятно богатому ресурсами и безжалостному противнику провезти внутрь страны что-то вроде Новичка».

И добавил, что после нападения в Солсбери в 2018 году на бывшего двойного агента Скрипаля, 69 лет, и дочь Юлию, 37 лет, (Скрипали тогда выжили, но 44-летняя ни в чем ни повинная Доун Стерджесс умерла, когда вступила в контакт с выброшенным ядом), Великобритания выслала 23 российских шпиона, но теперь Москва стремится вновь активизировать разведывательные операции из своего лондонского посольства

В ОПАСНОСТИ И В БРИТАНИИ

Владимир Ашурков

В России, 49-летний Владимир Ашурков был вынужден уйти с позиции инвестиционного банкира из-за связей с Навальным. В настоящее время он является директором Фонда борьбы с коррупцией Навального. В 2015 году Великобритания предоставила ему убежище. Он сказал Mirror: «Я не сомневаюсь, что российские службы безопасности способны проводить казни в любой точке мира. В Великобритании было не менее 10 смертей по неизвестным причинам. На улицах Лондона я чувствую себя в большей безопасности, чем в Москве, но ничто не может обеспечить полную безопасность. Некоторые из наших людей находятся в РФ под домашним арестом. Я просто надеюсь, что власти Великобритании работают над предотвращением новых убийств здесь».

Михаил Ходорковский

57-летний Михаил Ходорковский – сибирский нефтяной миллиардер, ныне живущий в изгнании в Лондоне. В 2003 году его обвинили в мошенничестве, и Путин заморозил акции его компаний, хотя Ходорковский впоследствии восстановил большую часть своего состояния. Amnesty International объявила его узником совести, и в 2014 году он был освобожден из тюрьмы, отсидев восемь лет. В следующем году он приехал в Великобританию и перезапустил свою организацию «Открытая Россию», добивающуюся свободных и честных выборов. Он сказал: «Если Путин захочет меня убить, никакие телохранители не помогут. Я известный противник Путина».

Евгений Чичваркин

Ныне 46-летний Евгений Чичваркин стал самым богатым человеком РФ с состоянием 1,1 миллиарда фунтов стерлингов ещё не достигнув возраста 35 лет. Он заработал состояние, основав крупнейшую в стране компанию по продаже мобильных телефонов «Евросеть». Сообщается, что Чичваркин оплатил медицинские счета Алексея Навального, когда тот лечился в Германии после попытки его убийства с помощью яда. Сейчас он управляет Hedonism Wines в центре Лондона и элитными частными столовыми Hide в Mayfair, где самое дорогое вино стоит ошеломляющие 26 000 фунтов стерлингов за бутылку. Чичваркин не ответил на запросы о комментарии.

Борис Карпичков

Борис Карпичков (Изображение: Николас Боуман / Sunday Mirror)

62-летний Борис Карпичков – бывший майор ФСБ и его предшественника – КГБ. Он сбежал в Великобританию в 1998 году, прихватив с собой два чемодана секретов. Карпичков пережил две попытки отравить его, когда ездил с визитом в Новую Зеландию. Он сказал: «Мы очень хотим, чтобы наши имена были известны. Это может подтолкнуть полицию к усилению защиты. «И Путину будет сложнее снять с себя ответственность, если один из нас будет убит. Публичность – единственный способ остаться в живых».

Билл Браудер

56-летний Билл Браудер является давним критиком Путина и ему не привыкать к угрозам убийством. Как и Стил, он якобы был приговорен к казни вместе с Сергеем Скрипалем в 2018 году. Финансист работает с Hermitage Fund, когда-то крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Он был депортирован в 2005 году и объявлен угрозой безопасности России. Он сказал нам: «К этому нужно отнестись очень серьезно. Путин пытался убить Навального с помощью Новичка, и все, кто попал в путинский список, включая меня, должны принять меры предосторожности. Путин не стеснен никакими моральными или географическими границами».

Кристофер Стил

Кристофер Стил (Изображение: Getty)

56-летний Кристофер Стил – бывший офицер МИ-6, который сейчас руководит частной разведывательной компанией Orbis Business Intelligence.

Он разозлил президента Путина необоснованными заявлениями о том, что российские шпионы хранят компрометирующие видео, где экс-президент США Дональд Трамп развлекается с проститутками.

Босс Orbis Артур Снелл сказал: «OBI серьезно относится к безопасности своих сотрудников».

И добавил: «Хотя мы не являемся политическими активистами, мы восхищаемся Алексеем Навальным за его мужество перед лицом возмутительных преследований».