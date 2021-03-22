 

Протестующие под ОП 20 марта были настроены на провокацию конфликта – Ермак

22.03.2021, 22:10, Новости дня
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Все граждане Украины имеют право на мирные акции, но то, что произошло на Банковой 20 марта, не является мирным протестом. Позицию главы государства Владимира Зеленского на встрече с послами стран “Большой семерки” (G7) и Европейского Союза в Украине донес руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак. Встреча прошла в режиме видеоконференции сообщил пресс-центр ОП 22 марта.

“Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило в субботу, является абсолютно недопустимым для демократического государства, которое находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевала свое право на свободу и независимость”, – сказал Ермак.

В Киеве в субботу под зданием ОП прошла акция в поддержку находящегося под стражей активиста Сергея Стерненко. Ее участники запускали файеры и фейерверки, подожгли табличку “Президент Украины”, разбили окна и забросили файер внутрь здания. В ОП заявили, что действия участников митинга нанесли убытков на 2 млн грн. На акции задержали одного человека, ему предъявили обвинения в хулиганстве.

Замминистра Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко говорил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Также, по его словам, заинтересованным лицом в провокациях под ОП является пятый президент Украины Петр Порошенко. В “Европейской солидарности” в ответ заявили, что это дезинформация.

После акции протеста в свою поддержку Стерненко призвал Зеленского “не прятаться от ответственности” и “начать диалог”.

Стерненко 23 февраля 2021 года признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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