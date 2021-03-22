Денисова заявила, что указ Путина о земле в Крыму грубо нарушает нормы международного права

Указ президента РФ Владимира Путина о запрете “иностранным гражданам” владеть землей в оккупированном Россией Крыму грубо нарушает нормы международного права. Об этом 22 марта заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

“Такие действия оккупанта грубо нарушают нормы международного права, в частности Конвенцию о законах и обычаях войны на суше и Всеобщую декларацию о правах человека”, – заявила Денисова.

Она сообщила, что для защиты своих прав граждане могут обратиться в прокуратуру Крыма, сообщив о факте изъятия земельного участка. По ее словам, на основании сообщения зарегистрируют уголовное производство по факту совершения уголовного преступления на территории временно оккупированного Крыма.

“К сообщению о факте изъятия земельного участка необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности в соответствии с законодательством Украины и подтверждают процедуру изъятия земельного участка оккупационными властями”, – уточнила Денисова.

Указ Путина, которым он причислил большинство районов Крыма к “приграничным территориям” РФ, вступил в силу 21 марта, а был подписан 20 марта 2020 года. По данным оккупационных властей на апрель 2020 года, на территории Крыма 11,5 тыс. земельных участков принадлежало гражданам 55 стран, большинство из них – почти 10 тыс. – украинцы.

Министерство иностранных дел Украины заявляло, что этот указ – юридически ничтожный и не будет иметь правовых последствий для Украины.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

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