 

Денисова заявила, что указ Путина о земле в Крыму грубо нарушает нормы международного права

22.03.2021, 22:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Указ президента РФ Владимира Путина о запрете “иностранным гражданам” владеть землей в оккупированном Россией Крыму грубо нарушает нормы международного права.  Об этом 22 марта заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

“Такие действия оккупанта грубо нарушают нормы международного права, в частности Конвенцию о законах и обычаях войны на суше и Всеобщую декларацию о правах человека”, – заявила Денисова.

Она сообщила, что для защиты своих прав граждане могут обратиться в прокуратуру Крыма, сообщив о факте изъятия земельного участка. По ее словам, на основании сообщения зарегистрируют уголовное производство по факту совершения уголовного преступления на территории временно оккупированного Крыма.

“К сообщению о факте изъятия земельного участка необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности в соответствии с законодательством Украины и подтверждают процедуру изъятия земельного участка оккупационными властями”, – уточнила Денисова.

Указ Путина, которым он причислил большинство районов Крыма к “приграничным территориям” РФ, вступил в силу 21 марта, а был подписан 20 марта 2020 года. По данным оккупационных властей на апрель 2020 года, на территории Крыма 11,5 тыс. земельных участков принадлежало гражданам 55 стран, большинство из них – почти 10 тыс. – украинцы.

Министерство иностранных дел Украины заявляло, что этот указ – юридически ничтожный и не будет иметь правовых последствий для Украины.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / КНДР заподозрили в создании ядерных боеголовок для баллистических ракет

29.07 / Московская биржа открылась снижением

21.01 / Экс-глава ФРС поддержала санкции против РФ по Украине и Крыму

25.02 / Жмак: Разделение “Укрзалізниці” предусмотрено программой правительства, мы завершаем первый этап

24.06 / Россия заявила о готовности заключить новый контракт по С-400 с Турцией

03.01 / В Чехии с февраля начнут вакцинировать всех желающих от COVID-19

05.10 / Холода вызывают рост заболеваемости COVID-19 в США

03.07 / Выступать до Магомаева было сложно, после него – бессмысленно. Люди шли не на концерт – шли на Магомаева

07.03 / На Украине решили сформировать взвод из представителей ЛГБТ

21.07 / Происшествия: Владимир Зеленский вдохновил террористов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска