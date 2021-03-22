Россия хочет, чтобы Украина вела переговоры с боевиками “ЛДНР” – Арестович

Предложения заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака об урегулировании конфликта на Донбассе направлены на то, чтобы посадить Украину за стол переговоров с боевиками “ДНР” и “ЛНР”. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

“Они проводят ту же политику, которую проводят с 2014 года. Все это жонглирование словами, формулировками, настаивание на собственной правоте, обвинения Украины, что она чего-то не выполняет. Целью всего этого является только одно – чтобы мы вступили в прямые переговоры с квазигосударственными образованиями, которые по недоразумению называются “ЛНР” и “ДНР”, – сказал он.

Арестович подчеркнул, что украинская сторона не пойдет на это.

Козак предложил политическим советникам лидеров стран нормандского формата письменно скрепить договоренности, “способствующие выполнению сторонами конфликта на Донбассе обязательств по прекращению огня”.

Одно из условий Козака – запретить бойцам ООС открывать ответный огонь. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев ни при каких условиях не согласится на такое предложение.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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