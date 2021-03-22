Ученые назвали лучшие продукты для снижения артериального давления

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили методы снижения артериального давления в организме. На основании результатов эксперимента исследователи выделили лучшие продукты питания, обеспечивающие улучшение упомянутого показателя.

В процессе научной работе ученые, представляющие Королевский колледж Лондона (Великобритания), провели опыты над лабораторными грызунами, также в исследовании были использованы клетки человека. При этом начальной гипотезой было использование вещества ресвератрол для снижения показателей давления. В ходе эксперимента давление мышей контролировалось специалистами на протяжении двух недель, в итоге же выяснилось, что животные, в диету которых был введен ресвератрол, по завершению мониторинга продемонстрировали падение показателя на 20 миллиметров ртутного столба. Эксперты напомнили, что упомянутое вещество содержится в красном вине чернике, арахисе и красном винограде, и именно эти продукты они порекомендовали для стабилизации артериального давления.

К слову, исследователи отметили, что использование ресвератрола также способствует расслаблению кровеносных сосудов, что может сделать его весьма полезным в терапии инсульта и сердечной недостаточности. Материалы исследования были опубликованы в издании Circulation.

Источник: ufacitynews.ru