Врачи назвали три основных признака развития нарколепсии

Специалистыиз Исследовательского института сна (Испания) назвали три основных признака развития нарколепсии. Чрезмерная дневная сонливость, мышечная гипотония и появление галлюцинаций могут свидетельствовать о расстройстве.

Специалистыиз Исследовательского института сна (Испания) назвали три основных признака развития нарколепсии. Чрезмерная дневная сонливость, мышечная гипотония и появление галлюцинаций могут свидетельствовать о расстройстве.

В первую очередь следует обратить на дневную сонливость. Её продолжительность не играет роли, ведь может проходить за минуты или длиться часы. Главное тут место и время. Если человека сильно клонит в сон вне зависимости от происходящего вокруг, то это может говорить о проявлении неврологического расстройства. Резкое снижение тонуса в мышцах является вторым признаком появления нарколепсии. Чаще всего усталость проявляется на фоне сильных эмоций. Третьим признаком считаются галлюцинации. Как правило человек видит мнимые образы или слышит звуки в момент пробуждения или засыпания. Не исключено и появление сонного паралича, когда человек проснулся но не способен двигать свои телом.

Несмотря на известные симптомы, причины появления нарколепсии пока не установлены. Учёные не могут точно объяснить, почему некоторые люди подвержены этому расстройству больше остальных. Чаще всего недуг диагностируется у людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом, у всех пациентов отмечается сниженный уровень гипокретина. Это вещество отвечает за состояние бодрствования, но как именно оно влияет на развитие нарколепсии до конца не изучено.

Источник: ria.ru