 

РФПИ договорился о производстве вакцины “Спутник V” в Индии

22.03.2021, 22:04, Разное
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Производство вакцины в Индии планируется начать во втором квартале текущего года. Это обеспечит глобальные поставки “Спутник V”. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил растущий интерес к российской вакцине.

“Партнерство с Virchow Biotech является важным шагом для обеспечения полномасштабного производства вакцины в Индии и обеспечения препаратом наших международных партнеров по всему миру», – сказал он.

Производственные мощности Virchow позволят удовлетворить растущий спрос на “Спутник V”, считает управляющий директор Virchow Biotech Туммуру Мурали. Он напомнил, что российская вакцина получила множество положительных отзывов.

За последнюю неделю РФПИ объявил о сотрудничестве с тремя индийскими производителями. Договоренности достигнуты также со Stelis Biopharma
и Gland Pharma. Это позволит ежегодно выпускать свыше 300 миллионов доз вакцины.

Всего мощности для производства вакцины зарезервированы в 10 странах. Суммарный объем производства на этих площадках – более 700 миллионов доз вакцины в год.

“Спутник V” зарегистрирован уже в 54 странах с населением более 1,4 миллиарда человек. Клинические испытания с участием десятков тысяч добровольцев показали высокую эффективность вакцины – 91.6%.

Препарат разработан на хорошо проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Вакциной привились уже более двух миллионов человек.



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