Британия заявила о планах активизироваться в Черном море и на Балтике

Великобритания расширит свое присутствие в Черном и Балтийском морях, на Крайнем Севере и Западных Балканах, следует из стратегии модернизации вооруженных сил королевства.

«Мы расширим наше присутствие в черноморском регионе, на Крайнем Севере, на Балтике и в Западных Балканах (где мы реализуем новую региональную инициативу по подготовке войск союзников). Присутствие будет построено в рамках многосторонних групп», – сказано в документе, передает РИА «Новости».

Ранее в Великобритании анонсировали создание военного подразделения, специализирующегося на участии в гибридных конфликтах. Также Британия решила уменьшить число военнослужащих на 10 тыс. человек – это сокращение планируется компенсировать использованием новых технологий и беспилотников.

В понедельник Лондон назвал Россию «величайшей угрозой» и заявил, что модернизация Вооруженных сил РФ делает ее одновременно непредсказуемым и искусным игроком.