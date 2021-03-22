Нижегородцев приговорили к длительным срокам за убийство беременной девушки

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22.03.2021, 21:52, Новости дня
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В Нижегородской области вынесли приговор двум местным жителям за убийство беременной и поджог ее квартиры, сообщило следственное управление СК по региону.

В ноябре 2019 года в квартире дома по улице Архангельской Нижнего Новгорода два нетрезвых мужчины гостили у 20-летней девушки, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе распития спиртного испытывающие материальные трудности подсудимые напали с ножом на потерпевшую и нанесли ей не менее 12 ножевых ранений. Стоит отметить, что потерпевшая находилась на пятом месяце беременности и оба подельника достоверно знали о ее состоянии. С целью сокрытия совершенных преступлений обвиняемые подожгли квартиру и скрылись с места преступления», – отмечается в сообщении.

Пожарные после тушения квартиры нашли тело девушки со следами насильственной смерти, было возбуждено уголовное дело, оба подозреваемых были установлены и найдены в тот же день.

«Приговором суда 20-летнему подсудимому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, его 28-летнему подельнику – 17 лет лишения свободы, обоим – с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», – добавили в СК.

Вину признал только 28-летний осужденный, ущерб от пожара составил 540 тыс. рублей.

В 2020 году в Новосибирске убили беременную женщину, по предварительной версии, ее убил знакомый, который ревновал женщину и регулярно избивал.



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