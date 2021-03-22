Зеленский пообещал за три года создать в Украине прозрачную и эффективную судебную систему

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо пообещал за три года завершить судебную реформу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Судебная реформа – среди самых сложных вызовов, но в течение трех лет мы полностью ее завершим и создадим прозрачную, эффективную судебную систему в Украине”, – сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что в Украине уже восстановлена архитектура антикоррупционных органов, а Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Также президент подчеркнул, что продолжается реформа правоохранительных органов, и сегодня он подписал закон о создании Бюро экономической безопасности. Новосозданное бюро заберет функции надзора за экономическими преступлениями у правоохранительной системы, что, по мнению Зеленского, будет способствовать развитию бизнеса и улучшению инвестиционного климата в Украине.

Глава государства и президент ЕБРР обсудили развитие инфраструктуры в Украине. Зеленский рассказал о важных законах, которые помогут привлечь инвестора к реализации инфраструктурных проектов. В частности, это законы о концессии и о большой приватизации.

Кроме того, Украина планирует развивать государственно-частное партнерство в дорожной отрасли. ЕБРР продолжает инвестировать в реконструкцию и строительство украинских дорог. Банк предоставил кредит “Укравтодору” на развитие дорожной инфраструктуры.

На встреча обсудили продолжение реформы финансового и банковского секторов Украины. Зеленский отметил, что Украина заинтересована в создании рыночных условий во всех секторах экономики, привлечении инвесторов к проведению прозрачной приватизации.

“Украину и ЕБРР связывают хорошие отношения и много важных проектов, в которые Украина вкладывает душу, а ЕБРР – веру и деньги. Мы считаем вас одним из стратегических финансовых партнеров. Для нас очень важны эти отношения”, – сказал Зеленский.

Во встрече также приняли участие министр финансов Сергей Марченко, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко, советник руководителя Офиса Главы государства Тимофей Милованов, глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

О необходимости проведения судебной реформы и обеспечения независимости этой ветви власти в последнее время заявляли в ПАСЕ и Международном валютном фонде. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ее важнейшей для Украины.

Судебную реформу в Украине начали в 2014 году. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управления. Предусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины “О судоустройстве и статусе судей”. Венецианская комиссия оценила документ в основном положительно. В ноябре Рада отправила законопроект Зеленского на доработку. В феврале 2021-го он внес в парламент еще три проекта законов, касающихся функционирования судебной системы.

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