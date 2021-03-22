Оказывается, стресс в умеренных дозах приносит пользу

Как оказалось, умеренный стресс приносит пользу организму человека. Это можно сравнить с занятиями физкультурой. При непомерных физических нагрузках наш организм страдает, а при умеренных только укрепляется. То же самое и здесь, говорят ученые.

Небольшой стресс вообще очень важен для нас, утверждают эксперты. Доказано, что он повышает работоспособность. Кроме того, улучшается иммунитет организма. И мы становимся менее подвержены депрессиям и прочим расстройствам психики.

Поэтому, когда вам советуют избегать стрессов, не слушайте! Человеку время от времени нужна небольшая встряска. Главное, чтобы она не превращалась в нерешаемые проблемы, которые действительно опасны для общего состояния здоровья.