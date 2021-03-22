 

Появилось подтверждение планов LG прекратить выпуск смартфонов

22.03.2021, 21:16, Новости дня
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Профильное издание Donga Ilbo со ссылкой на компетентные источники подтверждает ранее появившиеся в сети слухи о намерении компании LG Electronics Inc. полностью свернуть производство смартфонов под своим брендом.

Как сообщают эксперты, ранее LG пытался продать свой завод. Якобы покупателями могли стать немецкий автопроизводитель Volkswagen AG или вьетнамская компания Vingroup JSC.

Однако ни одна, ни другая сделка не состоялась. По данным источника, компания должна принять окончательное решение в апреле текущего года. Скорее всего, производство, которое за последние годы принесло 4,5 млн долларов убытка, просто закроют. Впрочем, приятные сюрпризы еще возможны. Все-таки у бренда LG немало поклонников.



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