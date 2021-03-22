Смартфоны OnePlus получат новую прошивку

Как стало известно, все смартфоны марки OnePlus, начиная с версий девятой линейки, вскоре переведут на новую прошивку ColorOS. Правда, речь идет только о тех гаджетах, которые используются на территории Китая.

В данный момент приостанавливается выпуск этих мобильников с прошивкой HydrogenOS на территории Китая, а также с OxygenOS на остальной части глобального рынка.

Заявление об этом сделали официальные представители компании-производителя. Эксперты также напомнили о том, что данный вариант оболочки некоторое время использовался для смартфонов, выпущенных под брендом Realme. Однако позже производитель отказался от нее. Однако разработчики пообещали, что все смартфоны, на которых сейчас установлена прошивка HydrogenOS, получит обновления и в будущем. Иначе говоря, переход вовсе не является обязательной процедурой.