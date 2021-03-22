В Подмосковье спасли пациента с полностью пораженными легкими

Из одной из больниц в подмосковном Одинцово спустя 120 дней лечения был выписан болевший коронавирусом мужчина, передает “Радио 1”. Его лечение началось еще в ноябре 2020 года. Практически сразу больной попал в реанимацию. Сообщается, что у него было поражено 100% легких. Он провел 44 дня подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем пережил другие необходимые процедуры. В конечном счете его удалось спасти.