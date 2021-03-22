Мнение: Молодильные суффиксы

Пока вся страна находится в мучительном поиске “как бы заработать на пожрать”, в иссыхающем мирке мещан и обывателей (то есть в Фейсбуке) свои страсти: с удивлением узнал, что тут все последние месяцы (если не годы) ополоумевшие юзеры бьются друг с другом не на жизнь, а насмерть за так называемые “феминитивы”.

Вы не знали, что это такое? Я тоже не знал, я ведь вам не филолог (или филолог, но в том смысле, который больше всего любят как раз сами филологи у нас в МГУ – ученый в вопросах любви, “филос” – любовь, “логос” – наука; см. “биология” – наука о Жизни, “геология” – наука о Земле, филология – наука о Любви, и т.д.) Так вот, феминитивы – это, оказывается, производные от слов в мужском роде с целью перевести их в женский род. В русском, на самом деле, давно используются с этой целью или суффикс “-ша”: блогерша, авторша, докторша, почталоьонша; или более изысканный суффикс “-сса”: поэтесса, директриса, актриса.

Так вот – вы не знали, но бабы в фейсбуке подняли бунт: не хотим, говорят, этих ваших гнусных -ша и -сса, хотим своих феминитивов, благородных и возвышенных. И предложили вместо этого свой феминитив – суффикс “-ка”. То есть – авторка, блогерка, актерка. На это самые продвинутые им тут же указали, что это натуральный польский суффикс – но взбесившихся баб, которые нам еще и MeToo до сих пор не простили, неблагонадежное происхождение чуждого нам суффикса не остановило.

Что я могу на это сказать как филолог в первом, наиболее благородном смысле слова? Пожалуй, в чем-то я соглашусь с девушками: суффикс “-ша”, безусловно, старит. Можно ли вообразить, скажем, “бухгалтершу” юной, звонкой и стройной? Невозможно-с! Конечно, само это слово подразумевает женщину в годах, с огромными грудями и внимательным взглядом из-под съехавших на нос очков. А “авторша”?? Да я прямо вижу, как это слово буквально расплывается в кресле – одышливая, бесформенная, фу!

Что ж до суффикса -сса, то он не просто старит – он убивает. В самом буквальном смысле – то есть превращает в неодушевленный предмет, часть обстановки, а то и вовсе в нечто нематериальное. Что такое “директриса”, например, школы? Это ж почти то же самое, что “биссектриса” в той же самой школе. А “поэтесса”?! К поэтессе даже подходить-то не хочется – понятно, что она и так нематериальна, как какая-нибудь Белла Ахмадулина, а того и гляди вовсе воспарит к небу и там растает без следа.

И это ведь мы еще забыли хамский феминитив “-ха”: врачиха, бомжиха, судьиха. Понятно, что так называют человека, которого хотят убить, хотя бы мысленно, ну а на худой конец – облить презрением. Будь я женщиной, хотел бы я пользоваться феминитивом “-ха”? Да я б убил(а) каждого, кто посмел покуситься! Проклятый суффикс даже святое слово “мать” превращает в противную мачеху!

Так что на общем вызывающем оторопь фоне “-ка” смотрится вполне симпатично, я бы даже сказал – молодёжно. И как-то даже свежо. Суффикс -ка определенно молодит. Авторка, блогерка, стажерка (Левински Моника – опять “-ка”!) – прекрасно, не так ли? Но и тут нюанс – а не чересчур ли? Если архаичное “-ша” добавляет женщине лет 20, то не получается ли так, что веселое “-ка” те же 20 отнимает? Если же женщине 50, она, конечно, не против; а если 30? 30 – еще не солидная тетя, вернуться в 18 УЖЕ хочется (сам вижу по воздыханиям в том же фейсбуке) – но, помилуйте, не в 10 же?! Снова бегать в поролоновых колготках, не имея ни грудей ни попы, и тайком подбираться к маминой косметике, смутно представляя, зачем она нужна? Это же “фи!”

Меж тем “авторка”, равно как и “блогерка”, представляются именно так – есть в этом что-то чрезмерно легкомысленное. С намеком на секс-эксплуатацию несовершеннолетних или Яну Поплавскую в “Красной Шапочке”. Пеппи Длинныйчулок – вот кто такая эта ваша авторка. А уж если солидную авторшу нарядить авторкой – это все равно как натянуть на ее необъятные телеса миниюбку, сверху топчик 8-го размера, на ноги гольфики – и отправить в таком виде на церемонию вручения “Букера”. “Авториха совсем охерела”, – скажут про такую затейницу. И будут правы!

Так что с внедрением феминитива “-ка” я бы не очень торопился, для женского же блага. Инфантильный какой-то феминитив, несерьезный. Хотя и в том, что он для русского языка неродной, тоже усомнюсь. Вот ведь, скажем, в слове “проститутка” – сидит ведь как влитой!

(2019)